Alles andere als nachhaltig

Michael Matthey/dpa Einmalzahlungen können die inflationsbedingte Ebbe im Portemonnaie ausgleichen. Die Reallöhne sichern sie nicht (Warnstreik in Salzgitter, 15.11.2022)

Bis zum Ende der vergangenen Woche hatten alle Bezirke der IG Metall den »Pilotabschluss« der Metall- und Elektroindustrie übernommen. Die Lohnsteigerung von 8,5 Prozent ab Juni 2023 bedeutet für die rund vier Millionen Beschäftigten der Branche, mehr als zwei Jahre lang keinen Reallohnausgleich zu erhalten. Die Inflation von mehr als zehn Prozent wird durch die vom DGB im Rahmen der »Konzertierten Aktion« mitgetragene »Inflationsausgleichsprämie« nivelliert. Die Einmalzahlung findet sich auch im Tarifabschluss der IG BCE für die Beschäftigten der Papierindustrie. Bei Tarifverhandlungen der Unikliniken im Südwesten, der anstehenden Runde bei der Deutschen Post und im öffentlichen Dienst werden wohl ebenfalls mit der Prämie gestaltete Abschlüsse folgen.

Bei den Unikliniken in Baden-Württemberg ist sie Teil des vom Unternehmerverband unterbreiteten Angebots. Zu Beginn bot er sechs Prozent Lohnerhöhung plus 2.100 Euro Einmalzahlung mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Zuletzt erhöhte der »Arbeitgeberverband Uniklinika« sein Angebot Anfang November auf 4.200 Euro Einmalzahlung. Eine tabellenwirksame Erhöhung soll es dann aber erst 2024 geben. »Dramatisch« nannte das Verdi-Verhandlungsführerin Irene Gölz am Donnerstag im Gespräch mit junge Welt. Mit der Coronasonderzahlung habe man sich auf eine Verzögerung der linearen Steigerung eingelassen, die dann im Oktober kommen sollte. Nun solle nach Willen der Klinikbetreiber aber erst nach 41 Monaten die erste lineare Erhöhung anstehen, kritisierte die Gewerkschafterin.

Bis Ende März konnten Betriebe ihren Beschäftigten insgesamt bis zu 1.500 Euro steuer- und abgabenfrei auszahlen. Die Regelung galt seit März 2020 über 25 Monate, konnte also in der Spitze eine Lohnsteigerung von 60 Euro pro Monat bedeuten, bei niedrigen Einkommen nominal ein Gehaltszuwachs von bis zu fünf Prozent. Die Anwendung blieb den Betrieben überlassen. Im Oktober folgte die »Inflationsausgleichsprämie«, auch die eine »freiwillige Leistung«, betonte die Bundesregierung. Bis Ende 2024 können komplett oder in mehreren Teilbeträgen insgesamt bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei ausgezahlt werden. Auch hier gibt es – auf Zeitraum und Monat gerechnet – bei niedrigen Einkommen eine nominale Steigerung von teilweise mehr als sechs Prozent.

Doch Einmalzahlungen sind nicht nachhaltig. Sie können zwar die inflationsbedingte Ebbe im Portemonnaie ausgleichen, nicht aber die Reallöhne sichern. »Für uns macht das höchstens als zusätzliche Entlastung Sinn«, erklärte Gewerkschafterin Gölz im jW-Gespräch. Für den Ersatz einer linearen Erhöhung sei die »Prämie« nicht ausgelegt, werde aber jetzt so verwendet: »Das ist sehr unglücklich, weil die Arbeitgeber sehenden Auges die Reallöhne kaputtmachen«, moniert Gölz. Aufgabe der Gewerkschaft sei es dagegen, die Reallöhne zu sichern – »aber auch weiterzuentwickeln«.

Der Hauptgeschäftsführer des Maschinenbauverbands VDMA, Thilo Brodtmann, monierte nach dem »Pilotabschluss« von der Politik »beeinflusste« Verhandlungen. Sollte dies zur »Regel werden«, würde »die Tarifautonomie beschädigt«, so der Kapitalvertreter. Malte Lübker vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung widersprach am Donnerstag auf jW-Anfrage: »Die Tarifparteien können von der Inflationsprämie Gebrauch machen, müssen dies aber nicht.« Der Vorwurf, »dass der Staat sich hier in die Tarifautonomie einmischt«, treffe nicht zu. Die Zahlung sei vielmehr eine Möglichkeit, »um Beschäftigte kurzfristig zu entlasten«, so Lübker.

Gefahr für die Tarifautonomie sieht Irene Gölz nicht. Dennoch verschlechtere die »Inflationsprämie« die Ausgangslage der Gewerkschaften und mache Verhandlungen schwieriger. »Absolut fahrlässig« sei es jedoch, wenn Betriebe künftig nur auf Einmalzahlungen, anstatt auf lineare Erhöhungen setzten, erklärte die Gewerkschafterin. Etwa mit Blick auf Krankenkassenbeiträge.

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen sehe aktuell »keinen Grund, anzunehmen«, dass die Entwicklung »in nennenswerter Größenordnung« von der Wirtschaftsprognose abweiche, erklärte die Pressestelle am Donnerstag auf jW-Anfrage. Die Schätzung für 2023 berücksichtige die »Prämie« bereits bei Lohn- und Gehaltssumme. Sollten Beitragseinnahmen wegen stärkerer Nutzung der Einmalzahlung nicht so steigen wie angenommen, habe das keine negativen Auswirkungen. Das Risiko von Mindereinnahmen trage der Gesundheitsfonds.