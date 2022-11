Kreise mit Sternen

nb/jW Auch eine feministische Bewegung: Frauen führen die Demonstration an (Berlin, 26.11.2022)

»Wer ist die PKK?« fragte Nistiman Tarhan die unter einem Meer von gelb-rot-grünen Fahnen am Hermannplatz versammelten Demonstrantinnen und Demonstranten. Die Kovorsitzende der ostdeutschen Föderation kurdische Vereine Fed-Kurd beantwortete diese Frage sogleich selbst mit einer aus kurdischen Städten in der Türkei bekannten Parole: »Die PKK ist das Volk, und das Volk ist hier.« Der Protest am Sonnabend in Berlin richtete sich gegen das auf den Tag genau vor 29 Jahren vom Bundesinnenministerium erlassene Betätigungsverbot für die Arbeiterpartei Kurdistans PKK.

Das Veranstalterbündnis sprach von knapp 3.000 Menschen, die auch aus anderen nord- und ostdeutschen Städten angereist waren. Die Polizei zählte lediglich 1.400 Teilnehmer. Neben den in der Masse kurdischen Demonstranten waren auch linke und kommunistische Organisationen aus der Türkei, Deutschland und Palästina vertreten.

Das PKK-Verbot »war und ist politisch motiviert«, führte Sebastian Bähr vom Komitee für Demokratie und Grundrechte in seiner Rede aus. Es verstoße gegen die grundgesetzlich garantierte Versammlungs-, Vereinigungs-, Meinungs- und Medienfreiheit. Es habe zur Kriminalisierung Tausender Kurden geführt, zur dichten Überwachung kurdischer Vereine und zur Zerschlagung von Verlagen. Die Bundesregierung behaupte, die PKK richte sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung, erklärte der Berliner Rechtsanwalt Lukas Theune, der Mitverfasser eines bislang vom Bundesinnenministerium nicht behandelten Antrages auf Aufhebung des Betätigungsverbots ist. Wer aber tatsächlich gegen die Völkerverständigung verstoße, sei das »Erdogan-Regime« mit seinen »völkerrechtswidrigen Angriffen« auf Nordsyrien und den Nordirak, der Tötung unschuldiger Menschen durch Drohnen sowie dem Einsatz von Giftgas. »Lasst uns die Geschichte des gemeinsamen Kampfes der PKK und palästinensischer Gruppen fortschreiben«, erinnerte die Gruppe »Rote Blüte Palästina« an die Waffenbrüderschaft beider Befreiungsbewegungen bereits Anfang der 1980er Jahre in Ausbildungscamps gegen den Einmarsch der israelischen Armee in den Libanon. Und weiter: »Lasst uns Schulter an Schulter stehen, gegen die deutsche Repression, für unsere Einheit!«

Die Spitze der Demonstration bildete ein kämpferischer Frauenblock. Immer wieder erklang der auf die kurdische Frauenbewegung zurückgehende Kampfruf der Protestbewegung im Iran »Jin, Jiyan, Azadi« (Frauen, Leben, Freiheit). Auf der Abschlusskundgebung auf dem Oranienplatz wurde zu Livemusik Halay getanzt. In der Mitte des Tanzkreises hielten zwei junge Kurden das 1,50 Meter große Pappmachémodell eines Sportschuhs in die Höhe. Die rötlichbraunen Schuhe der türkischen Marke Mekap, deren dicke Gummisohlen ideal im steinigen Gelände sind, gelten als Symbol der in manchen Medien anfangs als »Turnschuhguerilla« verspotteten kurdischen Freiheitskämpfer. Als Aktivisten damit begannen, Kreise mit fünfzackigen Sternen in der Mitte in den sandigen Boden zu zeichnen, schritt sofort ein Polizist ein, der darin die Fahne der verbotenen Arbeiterpartei zu erkennen glaubte.

Die mit einem großen Aufgebot anwesende Polizei hatte bereits bei der Auftaktkundgebung von den Veranstaltern verlangt, ein Banner, das gefallene Guerillakämpfer zeigte, vom Lautsprecherwagen abzuhängen. Insgesamt sieben Personen wurden während der Demonstration festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag auf jW-Anfrage erklärte, gegen sechs seien Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Grund dafür seien in vier Fällen Verstöße gegen das Vereinsgesetz – also das PKK-Verbot –, etwa in Form von Sprechchören oder Symbolen, gewesen und in zwei Fällen gegen Paragraph 86 des Strafgesetzbuches, der das »Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisationen« unter Strafe stellt. »Hier wird erneut deutlich: Erst durch das Betätigungsverbot kommt es zu angeblichen neuen Straftaten. Ohne das PKK-Verbot würden kurdische Demonstrationen störungsfrei verlaufen«, meinte Demonstrationsanmelder Elmar Millich vom »Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden Azadi« am Sonntag gegenüber jW.