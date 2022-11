Geschichten dahinter

Christian-Ditsch.de

Die preisgekrönten Bilder des diesjährigen jW-Fotowettbewerbs sind seit Freitag abend in der Maigalerie in der Torstraße 6 in Berlin zu betrachten. Anlässlich der Ausstellungseröffnung kamen zahlreiche Gewinnerinnen und Gewinner, viele mit Freunden und Bekannten. Vor den präsentierten Fotos entspannten sich interessante Gespräche. So erzählte Benjamin Düsberg aus Berlin, wie er das Siegerbild zum Thema »Mein Viertel« über den Dächern von Istanbul geschossen hat, und Stefan Köpke hatte Anekdoten aus Dresden-Neustadt parat. Die Ausstellung ist bis zum 15. Januar zu sehen. (jW)