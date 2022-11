»Umverteilung? Alle wissen, dass wir die brauchen«

Stefan Boness/IPON »Das Geld ist da, verteilt es!« – Aktivist auf der »Umverteilen«-Demonstration (Berlin, 12.11.2022)

Am 10. November hat der Bundestag über einen Antrag der Fraktion Die Linke abgestimmt, der eine einmalige Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre forderte. Abgesehen von den Abgeordneten der Linken sind Sie der einzige Parlamentarier, der dafür gestimmt hat. Warum?

Seit langem gibt es in unserem Land eine große soziale Schieflage: Die Reichen werden reicher, und die Menschen, die schon jetzt wenig haben, bekommen immer mehr Probleme. Das ist gefährlich für eine offene Gesellschaft, die den Anspruch hat, sozial und gerecht zu sein. Die aktuellen Krisen befeuern diese Entwicklung noch. Gerade deshalb müssen wir im Parlament darüber reden, wie wir den krisenbedingten Kosten begegnen wollen. Alle wissen, dass wir eine gewisse Umverteilung brauchen. Die Frage ist nur, welche Hebel wir betätigen wollen. Ich finde es richtig, über die einmalige Besteuerung von Vermögen von Menschen nachzudenken, die äußerst wohlhabend sind.

Sie haben keine Berührungsängste dabei, einem Linke-Antrag zuzustimmen?

Als fraktionsloser Abgeordneter im Deutschen Bundestag suche ich den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aller demokratischen Parteien. Das ist ein Grundprinzip meiner Arbeit im Parlament, das sicher skandinavisch geprägt ist. Es gibt auch ganz praktische Gründe für meine Position: Im Bundestag bin ich der einzige Abgeordnete des Südschleswigschen Wählerverbands. Der offene Diskurs mit anderen ist essentiell für den Erfolg meiner Arbeit. Dort, wo meine politischen Ziele mit denen der Linken überlappen, scheue ich die Zusammenarbeit nicht.

Warum stimmte außer Ihnen und der Linken niemand für die Vermögensabgabe?

Insbesondere Kolleginnen und Kollegen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen sind durchaus offen für solche Ideen. Mein Eindruck ist: Derzeit können sie nicht, wie sie wollen. Unter anderen Umständen hätte der Antrag sicher mehr Stimmen bekommen.

Wird der Wählerwille respektiert, wenn der Bundestag einen solchen Antrag ablehnt? Aktuelle Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung sich eine Vermögenssteuer für Reiche wünscht.

Wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Politische Entscheidungen über Gesetze sowie Steuern und Abgaben erfolgen in direkt gewählten Parlamenten über politische Mehrheiten. Für diese Arbeit braucht es Kompromisse. Das sehen wir immer wieder. Dadurch kann es Situationen geben, in denen Anträge im Parlament abgelehnt werden, die bei den Menschen gerade sehr viel Zuspruch finden. Das als respektlos gegenüber dem Wählerwillen darzustellen, spielt die Demokratie gegen sich selbst aus.

Ihre Partei vertritt die dänische Minderheit in Deutschland. Wie ist die Lage in Dänemark: Werden Reiche dort stärker zur Kasse gebeten?

In Dänemark spricht man von »velfærd« oder Wohlfahrt, wenn es um die Grundlage des Sozialstaates geht. Der ist durch ein hohes Maß an Umverteilung durch Steuern gekennzeichnet. Das Resultat sind stärkere soziale Absicherung und geringere Ungleichheit in der Einkommensverteilung als in den meisten anderen Staaten. Teil dieser Umverteilung ist auch eine zusätzliche Steuer für Besserverdienende, die sogenannte »topskat« in Höhe von 15 Prozent. 2023 wird diese auf Einkommen gezahlt, die 568.900 DKK, also circa 78.778 Euro, im Jahr nach Abzug des Arbeitsmarktbeitrags übersteigen. Zur Einordnung: 2019 zahlten laut Steuerministerium neun Prozent aller Steuerpflichtigen in Dänemark »topskat«.

Nach rund 70 Jahren hat der Südschleswigsche Wählerverband mit Ihnen wieder einen Bundestagssitz errungen. Was sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit in dieser Legislaturperiode?

Die Stärkung der Rechte von Minderheiten ist ein zentrales Anliegen. Ich will mich dafür einsetzen, dass unsere Minderheiten ins Grundgesetz aufgenommen werden. Das wäre eine wichtige Form der Anerkennung. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung unseres Nordens. Der Norden ist in den letzten Jahren in Berlin häufig zu kurz gekommen. Da werde ich den Finger in die Wunde legen. Außerdem möchte ich mich für einen skandinavischen Zugang zur Politik einsetzen. Das heißt, mit Menschen auf Augenhöhe kommunizieren und pragmatisch nach Lösungen suchen.