PCK-Werk droht Totalausfall

Annegret Hilse/REUTERS Die »gewohnte Stabilität« für die Menschen in der Region ist »mit Sicherheit« passé, sagt PCK-Geschäftsführer Ralf Schairer

Das Bangen in der Uckermark geht weiter. Wie die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt künftig versorgt werden soll, ist nach wie vor ungewiss. SPD-Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach versucht zu beschwichtigen. Am Donnerstag sagte er bei einer Veranstaltung der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, viele Fragen seien noch offen, aber er gehe nicht von Engpässen bei der Versorgung aus.

Nach dem Willen der Bundesregierung soll ab dem 1. Januar kein russisches Rohöl mehr über die Druschba-Pipeline importiert werden. Zum Lieferstopp könnte es auch schon eher kommen: Ab dem 5. Dezember wollen die Länder der Europäischen Union einen Preisdeckel für russisches Erdöl einführen – und Russland hatte zuletzt mehrmals klargestellt, niemanden beliefern zu wollen, der das unterstützt. Für die Transporte per Leitung sollen zwar Ausnahmen gelten, doch es ist kaum anzunehmen, dass die Bundesregierung sie nutzen wird.

»Restrisiko«

Woher das Rohöl künftig bezogen werden soll, ist nicht abschließend geklärt. Im Gespräch sind Lieferungen über den polnischen Hafen in Gdansk oder aus Kasachstan. Bundes- und Landesregierung betonen immer wieder, es werde verhandelt – Ergebnisse konnten bislang aber nicht präsentiert werden.

Der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium (BMWK), Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen), verwies am Montag bei einem Gespräch mit den Bürgern in den Uckermärkischen Bühnen Schwedt auf »sehr sensible Verhandlungen« und versicherte: Man prüfe alle Möglichkeiten und erwarte demnächst eine Delegation aus Kasachstan im BMWK. Wenn überhaupt, sei frühestens in sechs Monaten mit Öl aus Kasachstan zu rechnen, hieß es danach im MDR.

PCK-Geschäftsführer Ralf Schairer erklärte bei der Veranstaltung, die Raffinerie werde auch im neuen Jahr weiterproduzieren – aber wohl in gedrosseltem Umfang. »Ich bin zuversichtlich, dass wir die Raffinerie am 1. Januar betreiben und die Region mit Mobilität und Wärme versorgen«, sagte er laut einem Bericht des RBB. Man habe Öl über die Pipeline aus dem Hafen Rostock geordert, die eigenen Lager seien voll. Das werde allerdings nicht ausreichen, Benzin, Diesel und Kerosin in gewohntem Umfang herzustellen.

Einen Strukturbruch in der Region mochte Schairer nicht ausschließen. Die bisher gewohnte Stabilität für die Menschen in Schwedt »wird mit Sicherheit nicht mehr da sein«, erklärte er. Kürzlich sprach er sogar von einem »Restrisiko« für die Raffinerie, da bislang nur etwa die Hälfte des Bedarfs gedeckt werden könne – wenn keine Komplikationen auftreten. Würden Öllieferungen komplett gestoppt, hätte der Betrieb lediglich Reserven für etwa eine Woche.

Aussicht auf 50 Prozent

Die große Unbekannte in den Plänen ist die Leitung vom Hafen in Rostock nach Schwedt. »Um die Raffinerie mit minimaler Kraft laufen lassen zu können, muss die Pipeline mit maximaler Kraft laufen«, so Schairer Anfang November. Unklar sei, ob die Leitung dem Druck standhalte. Sie sei Jahrzehnte alt und gebaut worden, um PCK-Produkte von Schwedt nach Rostock zu bringen, nicht Rohöl in umgekehrte Richtung. Die Bundesregierung hat zwar 400 Millionen Euro für den Pipelineausbau bewilligt, doch der wird »mindestens zwei Jahre« dauern, hieß es kürzlich in der Märkischen Oderzeitung (MOZ).

In Schwedt möchte man die Köpfe nicht hängenlassen. Konstanze Fischer vom Bündnis »Zukunft Schwedt« hat von der Veranstaltung am Montag mitgenommen, »dass es positive Grundschwingungen gibt und es relativ gut weiterlaufen kann«, wie sie dem RBB sagte. Die Schwedter Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe (SPD) erklärte gegenüber dem Sender: »Es gab für mich eine Aussicht, dass wir ab Januar mit mehr als 50 Prozent Öl am Standort weiterlaufen können.«