Wir nennen es Hartz IV

Wolfgang Kumm/dpa

Hartz IV wird umbenannt, ansonsten bleibt alles beim alten. Darauf hatten sich Ampelregierung und CDU/CSU Anfang der Woche in informeller Runde verständigt, am Freitag wurde das »Bürgergeld«-Gesetz von 557 Abgeordneten des Bundestags verabschiedet und fand dann auch im Bundesrat eine »sehr große Mehrheit«, wie dessen Präsident Peter Tschentscher (SPD) zufrieden feststellte. Bayern enthielt sich. Thüringens Minister für Bundesangelegenheiten, Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke), begründete die Zustimmung seines Landes mit der Erhöhung der Regelsätze als nötiger Sofortmaßnahme.

Der Regelsatz wird zum 1. Januar um 53 auf 502 Euro im Monat erhöht, was die Inflation ausgleicht, aber längst nicht dem Existenzminimum entspricht. Auch das Sanktionsregime der Jobcenter bleibt für die mehr als sieben Millionen Hartz-IV-Bezieher bestehen: Wer nicht jede Bewerbung abschickt oder jede Qualifizierungsmaßnahme antritt, die der Fallmanager wünscht, bekommt sein Bürgergeld ab 1. Januar schrittweise um bis zu 30 Prozent gekürzt und hat damit womöglich schon im März noch 351,40 Euro zur Verfügung. Für den gesamten Monat.

Die Umbenennung zum Bürgergeld wird mit dem Versprechen auf noch bessere Qualifizierungsmaßnahmen begründet und mit einer Schonfrist für Leute, die neu in Hartz IV fallen: Zwangsumzüge erst nach einem Jahr und zwei Jahre lang 40.000 Euro »Schonvermögen«. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach am Freitag gegenüber dem Focus: »Diese Reform ist ein Meilenstein der Sozialpolitik in Deutschland.«

Partei- und Fraktionsspitze der Linkspartei forderten am Freitag einen »Systemwechsel« und »eine sanktionsfreie Mindestsicherung in Höhe von 1.200 Euro«. Man werde auch »über die linksregierten Länder im Bundesrat und durch unsere linken Landesregierungen alles dafür tun«, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, da schien Thüringen eingeschlossen.

Während Verdi-Chef Frank Werneke kritisierte, »das Bestrafungs- und Sanktionssystem Hartz IV« lebe »fast unverändert weiter«, erkannte Anja Piel aus dem DGB-Vorstand gegenüber jW »wesentliche Verbesserungen«. »Das Bürgergeld schafft immer noch für viele mehr Sicherheit, stärkt die Solidarität und damit für alle den sozialen Zusammenhalt.«