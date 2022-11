Nachschlag: Arschtritt reloaded

Jan Huebner/imago images Wagenknecht im Wahlkampfmodus

Es geht stets etwas bedächtig zu in »Exakt«-Dokus – sonore Sprecherstimme, gedrosseltes Tempo im Schnitt. Und so recht viel Neues hat der MDR zum Thema »Sahra Wagenknecht und das Dilemma der Linkspartei« nicht beizutragen. Unter diesem Titel hätten doch mit etwas Schmackes die Konfliktlinien der Protagonisten für reichlich Unterhaltung sorgen können. Statt dessen wurde erst mal kräftig im Archiv gestöbert und sich in heute nicht mehr relevante Widersprüche verstrickt. Aktuelle parteiinterne Stimmen von der Basis vermitteln den Eindruck unüberbrückbarer Gegensätze – während an den Infoständen in Sachsen die Angst vorherrscht, Wagenknecht werde die Partei verlassen, können die Linken der Lübecker Bürgerschaft gar nicht erwarten, dass das geschieht. Dann Einspieler ihrer Bundestagsrede vom 8. September, in denen sich Wagenknecht gegen den Wirtschaftskrieg ausspricht. »Ein Arschtritt für viele Genossinnen und Genossen«, meint Henriette Quade (Sachsen-Anhalt). Hoffentlich hat er gesessen. (mme)