Gerettet vor Kreta

Stringer/REUTERS Flüchtlinge auf einem Fischkutter in Paleochora, Kreta (22.11.2022)

Nach einem nächtlichen Rettungseinsatz südwestlich von Kreta sind Hunderte Flüchtlinge auf einem in Seenot geratenen alten Kutter sicher in einen Hafen gebracht worden. Das Schiff (siehe Foto) sei in den Hafen von Paleochora geschleppt worden, sagte eine Sprecherin der griechischen Küstenwache am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Am Donnerstag wurden die Asylsuchenden auf eine Fähre gebracht, wo sie auf das weitere Vorgehen der Behörden warten sollen.

Bei der Küstenwache war kurz nach Mitternacht ein Notruf eingegangen. Zu dem Zeitpunkt herrschte in dem Gebiet starker Wind, was den Rettungseinsatz erschwerte. Zwei Frachtschiffe, ein Tanker sowie zwei italienische Fischerboote befanden sich demnach in der Nähe des manövrierunfähigen Schiffs und leisteten Hilfe. Nach einem Bericht des Senders ERT befanden sich 430 Menschen an Bord. (AFP/jW)