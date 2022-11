Julie Vrabelova/ZDF So war die DDR 1988 – Volkspolizist Karl Albers (Ronald Zehrfeld) ist auch Jurymitglied einer Misswahl: »Walpurgisnacht«

Saugen, pusten, kehren

Laub-Profis im Einsatz

Erschlagen von welkem Blattwerk: 3.500 Tonnen Buntes knallt es jeden Herbst allein auf Hannovers Straßen. Es muss weg und ab zum Recycling. Wie man in Niedersachsen mit jener Jahreszeit umgeht, sieht man hier. D 2022.

NDR, 18.15 Uhr

Re: Krieg ums Panzerdenkmal

Estland und seine Russen

In der estnischen Grenzstadt Narva sind mehr als 90 Prozent der 54.000 Einwohner russischstämmig, doch eine Minderheit der Esten regiert die Stadt. Und in der estnischen Regierung ist längst der antirussische Furor ausgebrochen. Seitdem sie ein sowjetisches Denkmal, das an die Befreiung vom Faschismus durch die Rote Armee erinnerte, abbauen ließ, ist die Stimmung in der Stadt noch aufgeheizter. Der ehemalige Standort des Panzerdenkmals ist inzwischen zu einer Art Wallfahrtsort für die russischstämmige Bevölkerung geworden. D 2022.

Arte, 19.40 Uhr

Walpurgisnacht

Die Mädchen und der Tod

DDR 1988: Der Tod einer Westtouristin im Harz ermöglicht nie Dagewesenes – in Zeiten neuer politischer Annäherung zwischen DDR und BRD ermitteln Ost und West erstmals gemeinsam. Juliane stürzt von einer Klippe und stirbt. Polizist Karl Albers zweifelt an einem Unfall, kreuzt im Protokoll »ungeklärte Todesursache« an und sendet es in den Westen. So wird LKA-Ermittlerin Nadja Paulitz in den Osten geschickt, um mit ihm zu ermitteln. Zweiteiler. D 2019.

3sat, 20.15 Uhr

Marokko

Ein Königreich zwischen Meer und Wüste

Marrakeschs Märkte und das bunte Treiben dort mag man schon mal gesehen haben – zumindest vom Sofa aus. Einem marokkanischen Taschendesigner und einer berberischen Surflehrerin ist man vielleicht aber noch nicht begegnet. Hier kann man die schönen Seiten dieser Monarchie betrachten. D 2020.

NDR, 21 Uhr

Mit dem Körper hören

Wie gehörlose Kinder ein Instrument lernen

Drei Hannoveraner Viertklässlerinnen und Viertklässler wollen Instrumente lernen. Was das erschwert: Sie kamen fast taub zur Welt, tragen nun Implantate und lernen die Unterscheidung von Tönen mit einem besonderen Konzept. Die Vibration der Violine soll an Kinn- und Wangenknochen die nötigen Informationen übertragen, um sie spielen zu können. D 2022.

ARD Alpha, 21 Uhr

Artour spezial

Der Ukraine-Krieg und seine jüngsten Opfer

7,5 Millionen Kinder leben in der Ukraine. »Mehrere Millionen Kinder sind auf der Flucht«, schreibt das Kinderhilfswerk UNICEF auf seiner Webseite über das Kriegsgebiet. Viele, die aktuell in Zeltstädten leben oder es bis nach Deutschland geschafft haben, sind von dem Erlebten traumatisiert. D 2022.

MDR, 22.10 Uhr