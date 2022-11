Nachschlag: Trumpettes’ Trumpismus

imago images/AFLO Ikone der Rechten: Unterstützerinnen Donald Trumps verkleiden sich als »First Lady« Melania (New Hampshire, 25.10.2020)

Die Obertrumpina Melania Trump hat einen spendablen Fanklub: die »Trumpettes«. Die reichen Fangirls, auch Meladias genannt, begeben sich in die Hände der besten Schönheitschirurgen, um Melania zu ähneln. Die habe es in nur drei Jahren bis zur »Ikone des konservativen Amerikas« geschafft, wie die Stimme aus dem Off verkündet – mit Tschaikowskys Nussknackersuite als Hintergrundmusik (wenig originell). Märchenhaft inszeniert, es war einmal: die geheimnisvollste First Lady. »Trostlose kommunistische Bauten im ehemaligen Jugoslawien«, wie Göttergatte Donald Melanias Kindheit im heutigen Slowenien beschreibt. Ihr Papa war Mitglied der KP. Das passt nicht in das Trumpsche Narrativ. Ihr Vater ähnelt Trump, der Kommentar im Hintergrund küchentischpsychologisiert über ihren Vaterkomplex. Zum Abschluss des kitschigen Dokualptraums spricht auch noch die Republikanerin Christina Hagan über ihre politischen Visionen und ihre Kandidatur für den US-Kongress. Sie wird von der Waffenlobby NRA unterstützt. (ae)