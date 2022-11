Der Schmerz bleibt

Marcus Brandt/dpa

30 Jahre nach dem rassistischen Brandanschlag in Mölln ist am Mittwoch der drei Getöteten gedacht worden. Hava Arslan, Mutter von Yeliz Arslan und Tochter von Bahide Arslan, die bei dem Angriff auf das Wohnhaus ihr Leben verloren, und ihr Ehemann Faruk Arslan trauerten am Tatort in der Mühlenstraße 9 in der schleswig-holsteinischen Stadt. Bei dem Anschlag durch zwei Neonazis am 23. November 1992, der sich in zahlreiche weitere rechte Gewalttaten Anfang der 90er Jahre in der BRD einreihte, waren weitere Menschen türkischen Hintergrunds verletzt worden. (jW)