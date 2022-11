»Begegnungen mit Fidel«. Am 25.11.2016 starb Fidel Castro. Es sprechen Juana Martínez González, Kubas Botschafterin in Deutschland, und viele andere. Anmeldung: juttakausch@posteo.de. Freitag, 25.11., 18 Uhr. Ort: Konsulat der Kubanischen Botschaft, Gotlandstr. 13, Berlin. Veranstalter: FG Berlin-Kuba und Kubanische Botschaft

»Fight back – damals wie heute: Antifa bleibt Handarbeit!« Demo zum Gedenken an Silvio Meier. Seit mehr als zehn Jahren erinnert eine Straße in Berlin-Friedrichshain an ihn. Seit seinem Tod erinnert im U-Bahnhof Samariterstraße eine Gedenktafel an Silvo Meier. Sie muss immer wieder gegen Schändung von Nazis oder Demontagen durch die BVG verteidigt werden. Sonnabend, 26.11., 18 Uhr. Ort: U-Bahnhof Samariterstraße, Berlin. Veranstalter: Niemand ist vergessen

»Freiheit für alle antifaschistischen und revolutionären Gefangenen – nieder mit den Naziparagraphen 129, 129a und 129b!« Sonntag, 27.11., 13 Uhr. Ort: Bundesjustizministerium, Mohrenstr. 37, Berlin. Veranstalter: Political Prisoners Network

»Klimaschutz: Von Kuba lernen«. Filmvorführung. Wie kann Klimaschutz in einem nichtkapitalistischen System aussehen? Im Film wird auf Kuba geschaut. Wir haben Interviews mit Professoren, Aktivistinnen und Journalisten geführt. Und festgestellt: Kuba ist eines der nachhaltigsten Länder der Welt. Donnerstag, 1.12., 19 Uhr. Ort: Waldheim Gaisburg, Obere Neue Halde 1, Stuttgart. Veranstalter: FG BRD-Kuba-Stuttgart