Putins linker Arm

Alexander Demianchuk/REUTERS »Werben um die kommunistische Seele«: Matrjoschkapuppen auf einem Markt in St. Petersburg (Dezember 2007)

Die Vorstellungen, die Wladimir Putin in seiner Rede zum Abschluss der diesjährigen Waldai-Konferenz über die künftige internationale Ordnung vorgetragen hat, sind natürlich nicht nur seine eigenen. Sie werden flankiert durch eine Kampagne offizieller und offiziöser Veröffentlichungen. So hat kurz vor Putins Auftritt vom 27. Oktober ein Beamter seiner Administration namens Alexander Charitschew gemeinsam mit drei Koautoren in der politologischen Fachzeitschrift Politische Forschungen einen Artikel über »emotionale Bilder« der Zukunft Russlands veröffentlicht. Schon die Idee, die Zukunft eines Landes, vermittelt über emotionale Bilder von ihr, zu beschreiben, zeigt, dass es hier eher darum geht, wie diese Zukunft propagandistisch dargestellt werden soll. Der Charitschew-Artikel wäre nicht weiter erwähnenswert gewesen, wenn nicht die »Stiftung Progressive Politik« (Fond Progressiwnoi Politiki) vor einigen Tagen eine Antwortstudie veröffentlicht hätte, die ebenfalls »Bilder der Zukunft Russlands« abhandelt. Und zwar offensichtlich mit Blick auf das linke Publikum, soweit es sich im Umfeld der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF) bewegt.

Ob die »Stiftung Progressive Politik« ihrerseits mit der KPRF verbunden ist, ist unklar; die Webseite der Stiftung macht darüber keine Aussagen. Der Autor hat den Vorsitzenden der Stiftung, Oleg Bondarenko, vor Jahren einmal in Moskau in den Fraktionsräumen der KPRF in der Staatsduma interviewt. Die Biographie Bondarenkos listet, soweit sie online dokumentiert ist, allerdings eine Karriere des 39jährigen gelernten Journalisten vor allem als »Polittechnologen« in diversen kremlnahen Projekten auf. Eine politische Aktivität verband ihn in den nuller Jahren mit der linksnationalistischen Partei »Rodina« von Dmitri Rogosin, deren Jugendorganisation er aufbaute. Spuren der migrantenfeindlichen Rhetorik dieser Partei finden sich noch in der aktuellen Studie, wo am Schluss für eine »Abkehr von der verderblichen Migrationspolitik« geworben wird.

Jedenfalls listet die von Bondarenko und seinen Mitautoren in der vergangenen Woche am Sitz der amtlichen Nachrichtenagentur TASS vorgestellte Studie vier Szenarien der künftigen Entwicklung Russlands auf, von denen zwei unmittelbar auf das sowjetische Erbe Bezug nehmen: Denkbar sei eine »UdSSR 2.0« oder eine »NÖP 2.0«. Mit dem ersten Szenario verbinden die Autoren die Schaffung einer vom Rest der Welt weitgehend abgeschotteten Volkswirtschaft und Gesellschaft, wobei sie dazu widersprüchliche Thesen vertreten: sowohl, dass eine solche Autarkie heute nicht (mehr) möglich sei, zum anderen aber auch, dass gerade die zwei führenden Volkswirtschaften, die der USA und der VR China, dabei ­seien, solche autarken »nationalen Wirtschaftsräume« zu schaffen. Auf welcher Basis die Autoren ihre Folgerungen entwickeln, wird nicht offengelegt. Die Textfassung nennt als Grundlage die »Diskussion der Autoren«, wobei zwischen Tatsachen, Postulaten und Wünschen nicht hinreichend deutlich unterschieden wird. Jedenfalls heben die Autoren hervor, dass das heutige Russland zwar kulturell – mit der kollektiven Erfahrung des Lebens in der Sowjetunion – einige Voraussetzungen für ein solches Projekt mitbringe, aber dass andererseits dessen ökonomisches Gelingen einige nicht ad hoc zu schaffende Voraussetzungen etwa in Gestalt einer schnellen Erhöhung der Arbeitsproduktivität verlange.

Noch deutlicher ist das Werben um die »kommunistische Seele« in dem zweiten Szenario, der »NÖP 2.0«. Hier wird an ein weniger traditionalistisches als an einer nationalen Modernisierung interessiertes Publikum appelliert: »selbstbewusste Bürger, die den Staat auch zu kritisieren in der Lage sind«, dabei aber politisch loyal bleiben sollen. Die Autoren der Studie skizzieren ein Russland, in dem zwar die Rohstoffe und ihre Transportwege sowie die Infrastruktur in staatliche Hand zurückgeführt werden, der größte Teil der produzierenden und die ganze dienstleistende Volkswirtschaft dagegen in privater Hand bleiben sollen. Mit Bezug auf die sowjetische Wirklichkeit fallen dabei alle Klischeebegriffe von »Stagnation« und »linksradikaler Gleichmacherei«, wobei solche Missstände künftig zu vermeiden seien. Auf der positiven Seite erklingen Lobsprüche auf den »gerechten Kapitalismus« und die »ehrliche Arbeit« von Unternehmern, die Lenin veranlassen könnten, aus seinem Glassarg im Mausoleum zu fliehen, wenn sie aus dem Umkreis der KPRF kämen. Als Integrationsangebot des Kreml an den linken Flügel der Gesellschaft ist so etwas aber durchaus plausibel.

Die vier Szenarien stimmen im Kern mit der offiziellen Rhetorik Putins aus seinen diversen »Ruckreden« überein. Andererseits entsprechen sie aber auch Äußerungen von KPRF-Chef Gennadi Sjuganow, wonach die Partei aus der sowjetischen Erfahrung vieles für die künftige Strategie eines durch die Sanktionen vom Weltmarkt abgeschlossenen Russlands beizutragen habe. Nicht eindeutig ist, was hier das Primäre ist: der Integrationswille Sjuganows oder das Integrationsangebot Putins an Menschen mit sowjetischen Sympathien. Es scheint jedenfalls eine wunderbare Freundschaft im Entstehen zu sein.