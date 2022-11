Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa Forderung gilt für alle Bereiche der Gesundheitsversorgung (Protest am 12.5.2021 in Berlin)

Wirklich verbessert habe sich kaum etwas, erklärte Susann Wauer am vergangenen Mittwoch im Gespräch mit junge Welt. Die gelernte Altenpflegerin ist aktiv im Dresdner »Bündnis für Pflege«, das jedes Jahr am 16. November den »Tag der Altenpflege« begeht. Ausgerufen hatte diesen vor einigen Jahren ursprünglich die Gewerkschaft Verdi. In Dresden gibt es an diesem Tag weiterhin Veranstaltungen. Folgt man den Darstellungen der Aktiven im Bündnis, gewinnt man schnell den Eindruck, dass es auch mehr als genug Gründe dafür gibt.

Schon am Vorabend des Tags der Altenpflege zeigte das Bündnis den Film »Das Schweigen beenden«, in dem Pflegekräfte über ihren beruflichen Alltag berichten, im Dresdner Zentralkino. Am Mittwoch selbst lasen an der Frauenkirche Künstlerinnen und Künstler unter dem Motto »Nicht in aller Stille« Texte aus der Altenpflege, die Pflegekräfte, Gepflegte und deren Angehörige verfasst hatten. Es habe von seiten der Politik immer wieder Versprechungen gegeben, kritisierte Christin Baksai gleichentags im jW-Gespräch, »aber wir sehen täglich, dass sich nicht wirklich viel verändert hat«. Noch immer gehe es in der Altenpflege um Profit. Lediglich etwa fünf Prozent aller Einrichtungen seien in öffentlicher Hand, 42 Prozent hingegen in privater Trägerschaft, erklärt Baksai. Dort gehe es darum, Gewinn zu erwirtschaften. »Der Mensch wird zur Zahl«, fährt die Altenpflegerin fort.

Schon im Anschluss an den Film hatte Baksai erklärt, ihren Beruf zu lieben, und auch von angenehmen Erlebnissen berichtet. Nur seien solche eben äußerst selten, weil der permanente Zeitdruck kaum Raum für Gespräche lasse. Ähnlich erlebte auch Anna Rosendahl ihre Zeit als Dauernachtwache in einem Seniorenwohnheim. Die aus Köln stammende Gesundheits- und Krankenpflegerin berichtet im Gespräch mit dieser Zeitung von Sturzgeschehen, die man mit mehr Personal hätte verhindern können. Rosendahl forderte mehr Pflegekräfte. Das sei nur möglich mit einer verbindlichen Personalbemessung, »die sich am realen Bedarf orientieren muss«. In der Altenpflege würden es Beschäftigte noch sechs bis acht Jahre aushalten, den Beruf dann aber oft resigniert verlassen.

Auch in den am Mittwoch an der Frauenkirche gelesenen Texten wurde deutlich, wie angespannt die Situation in der Altenpflege ist. Zugleich ging es aber auch um rührende Erlebnisse: Hinterbliebene erinnerten sich an ihre Verwandten und Beschäftigte auch an schöne Vorkommnisse in ihrem Alltag. Dennoch zeigten auch die Texte das Verhängnis einer auf Gewinnstreben ausgerichteten Pflegelandschaft. Vorgelesen wurden sie unter anderem von Philipp Grimm vom Dresdner Staatsschauspiel, Mitgliedern der Band Banda Comunale, die in Dresden durch ihre Beteiligung an antirassistischen Demonstrationen weithin bekannt ist, sowie von dem Dresdner Rapper Joca. Für die Aktiven im »Bündnis für Pflege« ist klar, dass man Verbesserungen erkämpfen muss. Dazu müsse man in kämpferischen Gewerkschaften organisiert sein, wie Enrico Sinkwitz in einem Redebeitrag am Mittwoch verdeutliche.

Auch Susann Wauer will eine wirkliche Veränderung des Systems. Die Pflege gehöre »in öffentliche Hand«, und was dort geschehe, müsse »durch Beschäftigte, Gepflegte und Angehörige demokratisch entschieden werden«. Kapitalismus sei für Berufe, in denen es um Menschen geht, »eine Katastrophe«.