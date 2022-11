Von oben verschoben

Thomas Frey/dpa Nach knapp vier Jahren könnte der Tarifstreit beim privaten Omnibusunternehmen nun beigelegt sein

Wenn alles klappt, können sich rund 3.500 Busfahrer des privaten Omnibusgewerbes in Rheinland-Pfalz vor Weihnachten über das Ende eines bald vier Jahre dauernden Tarifkonfliktes freuen. Vor allem die Landesregierung hat lange eine Einigung verschleppt.

Es geht um Fördermittel, auf die Busunternehmen Anspruch erheben, die der »Vereinigung der Arbeitgeberverbände im Verkehrswesen« (VAV) angehören, um steigende Personalkosten ohne ständige Fahrscheinverteuerung bestreiten zu können. Im Grundsatz bestand darüber Konsens mit den zuständigen Landesministerien und den rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten. Dennoch schleppe sich der Tarifkonflikt seit Jahren hin, erklärte die zuständige Gewerkschaft Verdi vergangene Woche. Die erforderliche Förderrichtlinie liege nun dem Landesfinanzministerium zur Genehmigung vor.

Nachzügler bei Finanzierung

Damit würde Rheinland-Pfalz eine in anderen Bundesländern schon länger praktizierte Regelung nachvollziehen. So hat Hessen bereits 2019 entsprechende Fördermittel, den »Hessen-Index«, eingeführt, um den unterfinanzierten öffentlichen Personennahverkehr zu unterstützen. Mit den Mitteln sollen steigende Lohnkosten der Busfahrer teilweise gegenfinanziert werden. In Rheinland-Pfalz sollte ein vergleichbares System, die »Personalkostenpreisgleitklausel« oder »RP-Index« etabliert werden, wie der damalige Landesverkehrsminister und aktuelle Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) 2020 angekündigt hatte. Umgesetzt ist das bis jetzt nicht.

Immerhin wurde bis zur Einführung des »RP-Index« eine Förderrichtlinie verabschiedet, die denselben Zweck – die Abfederung steigender Löhne – hatte. Laut Verdi klemmte es allerdings bei der Umsetzung; die im VAV vertretenen Busunternehmen klagten, sie müssten trotz aller Zusagen die gestiegenen Personalkosten zunächst allein hätten tragen. Parallel zur schleppenden Umsetzung in den Ministerien verhandelten Verdi und der VAV einen Manteltarifvertrag, der die vom Land und den Kommunen in Aussicht gestellte Refinanzierung der steigenden Lohnkosten zur Grundlage hatte. Nach mehr als drei Jahren Verhandlungsdauer und etlichen Streiks wurde der Tarifvertrag im Juli unterschrieben.

Nach Angaben des Landesministeriums für Klimaschutz und Umwelt liege die Förderrichtlinie zur Genehmigung derzeit dem Finanzministerium vor, sagte der zuständige Verhandlungsführer bei Verdi Rheinland-Pfalz, Marko Bärschneider, vergangene Woche. »Wir hoffen, dass dieser Genehmigungsprozess in den kommenden Tagen vollständig abgeschlossen ist, damit der Tarifvertrag von der Arbeitgeberseite umgesetzt werden kann.« Zuvor musste die Politik offenkundig langwierig klären, ob sie zur Kofinanzierung berechtigt ist. So habe das Mobilitätsministerium darauf hingewiesen, dass die Förderung keinen Eingriff in die Tarifautonomie darstelle und diese weiterhin in den Händen der Tarifparteien liege. »Vielmehr betreffe die Förderung das Vertragsverhältnis zwischen den Unternehmen des privaten Busgewerbes und ihren öffentlichen Auftraggebern – den Kreisen und kreisfreien Städten«, berichtete der Branchendienst busplaner.de.

Langes Warten

Über einen neuen Entgelttarifvertrag mit höheren Stundenlöhnen für die Busfahrer im privaten Omnibusgewerbe hatten sich Verdi und VAV bereits vor einem Jahr geeinigt. Beim neuen Manteltarifvertrag geht es um die Bezahlung von Standzeiten der Busfahrer, um Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie eine Erhöhung der Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit. Die Bestandteile des Tarifvertrags sollen durch den »RP-Index« mitfinanziert werden. Derweil bewertete Christian Umlauf, Tarif- und Branchenexperte bei Verdi, die Stimmung unter den Beschäftigten als hoch emotional. »Unsere Leute warten seit vier Jahren auf diesen Manteltarifvertrag, der natürlich in seiner Qualität auch von der Umsetzung der politischen Zugeständnisse abhängt. Mehrfach wurden unsere Mitglieder vertröstet.« Nunmehr würden sie das Weihnachtsgeld und eine Inflationsausgleichsprämie von 1.400 Euro dringend erwarten.