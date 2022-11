Tropfen auf den heißen Stein

Thomas Peter/REUTERS Die Kosten für Klimafolgen wie Dürren dürften bis 2030 auf 580 Milliarden US-Dollar pro Jahr ansteigen (Nanchang, China)

Es ist ein Abkommen, das sich mehr mit den Folgen als mit den Ursachen der Klimakrise befasst: Das ist die ernüchternde Erkenntnis, die man beim Lesen der Abschlusserklärung der diesjährigen Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm Al-Scheich gewinnt. Das Dokument wurde nach einem »Verhandlungsmarathon« in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zum Ende der COP 27 veröffentlicht.

»Loss and Damage«

Wesentlicher Bestandteil des Abkommens ist die Vereinbarung zum Aufbau eines Fonds zum Ausgleich klimabedingter Schäden (»Loss and Damage«) in ärmeren und zugleich am stärksten von der Erderwärmung betroffenen Ländern. Diese fordern seit 1991 die Schaffung eines internationalen Finanzierungsmechanismus für »Loss and Damage«. Schon im vergangenen Jahr hatten diese Länder bei der COP 26 in Glasgow vorgeschlagen, einen solchen Mechanismus zu errichten. Die Verhandlungen wurden jedoch von den historischen Hauptverursachern der Klimakrise – USA und EU – torpediert.

Weil der Druck auf die zwei so groß wurde, sahen sich die Vereinigten Staaten und die Europäische Union in Scharm Al-Scheich nun gezwungen, ihre Position zu revidieren. Schließlich konnten sie sich nach den verheerenden Überschwemmungen im Sommer in Pakistan auch nicht mehr so einfach taub gegenüber den Forderungen der Länder des Südens stellen. Denn Wissenschaftler schätzen, dass die Klimakrise die Zahl solcher Überschwemmungen wie in Pakistan um 50 Prozent erhöht hat. Das Land hat nur 0,3 Prozent der historischen CO2-Emissionen verursacht, steht aber an achter Stelle der Länder, die weltweit am stärksten von extremen Wetterereignissen bedroht sind. Die Schäden, die die Überschwemmungen im Sommer in Pakistan angerichtet haben, werden auf bis zu 50 Milliarden US-Dollar (etwa 49 Millionen Euro) geschätzt.

Für den »Loss and Damage«-Fonds haben die reichen Industriestaaten auf der COP 27 insgesamt 360 Millionen US-Dollar zugesagt. Der von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) als »Erfolg« bezeichnete Geldtopf, der erst auf der Klimakonferenz Ende 2023 in Dubai abschließend beraten werden soll, ist also nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die tatsächlichen Kosten für die Zerstörung durch die Erderwärmung dürften bis 2030 auf 580 Milliarden US-Dollar pro Jahr ansteigen.

Keine Abkehr von Fossilen

Der Weltklimarat IPCC hat in seinem diesjährigen Bericht betont, dass eine »substantielle Reduzierung« der Nutzung fossiler Energieträger nötig sei, um den »Klimawandel einzudämmen«. Denn die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas sei für rund 90 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Auf der COP 26 wurde die »Notwendigkeit« einer »schrittweisen Reduzierung der Kohle« festgehalten. Dieses Jahr sollte, so der Plan der UNO, der Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern beschlossen werden. Das ist jedoch nicht geschehen. Wie im vergangenen Jahr wurde lediglich der »schrittweise Ausstieg« aus der Kohleverstromung und die Beendigung der »ineffizienten Subventionen« für fossile Brennstoffe vereinbart. Ein Erfolg für die »fossile Industrie«, die mit 636 Lobbyisten in Scharm Al-Scheich präsent war. Die Vertreter der Öl-, Gas- und Kohlekonzerne waren damit zahlreicher als die nationalen Delegationen der zehn am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder.

»Statt Kohleausstieg wird nur eine Drosslung im sowieso folgenlosen Abschlussdokument ohne jeglichen verbindlichen Fahrplan erwähnt«, kritisierte Helge Peukert, Professor für Plurale Ökonomik an der Universität Siegen, am Montag gegenüber jW. Auch beim »Loss and Damage«-Fonds bemängelte Peukert, dass wenig Konkretes zustande gekommen sei. Fazit: »Kein Abschlussdokument wäre passender, ohne die Reiseaktivitäten der Teilnehmer hätten sich einige zehntausend Tonnen Emissionen einsparen lassen, und der nächste Tagungsort beim großen Blockierer Vereinigte Arabische Emirate setzt den Schlafwandlern die Krone auf. Und Baerbock empfindet neben Frustration sogar auch Hoffnung.« Das 1,5-Grad-Ziel rückt damit in immer weitere Ferne.