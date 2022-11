»Erfolgreich streiken für die Pflege! – Erfahrungen aus dem Klinikstreik in NRW«. Vorträge mit Diskussion. Mehr als elf Wochen streikten die Beschäftigten der sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen. Im Juli 2022 ging der Streik erfolgreich zu Ende. Für mehr Personal und für bessere Arbeitsbedingungen schloss die Gewerkschaft Verdi einen Tarifvertrag ab. Die Streikenden hatten sich weder von juristischen Verbotsversuchen noch von Verhandlungsfinten der »Arbeitgeber« einschüchtern lassen. Wie wurde vorbereitet? Was muss beachtet werden? Wie verlief der Streik? Wie verliefen die Verhandlungen? Was war erfolgreich? Welche Hindernisse gab es? Es sprechen : Katharina Schwabedissen, Gewerkschaftssekretärin NRW, Thomas Zmrzly, Krankenpfleger an der Uniklinik Düsseldorf, Mitglied der dortigen Streikleitung und der Tarifkommission. Dienstag, 22.11., 19 Uhr. Ort: Einewelthaus, Schwan­thalerstr. 80, München. Ebenso am Mittwoch, 23.11., 19 Uhr im Nachbarschaftshaus Gosten, Nürnberg. Veranstalter: DGB-Bildungswerk Bayern und Kurt-Eisner-Verein

»Kühne und Nagel: Arisierung, Sponsoring und Schweigen«. Vortrag mit Diskussion. Die Firma Kühne und Nagel hat im Faschismus von »Arisierungs«transporten, also der Verschickung geraubten jüdischen Mobiliars profitiert. K und N wehrt sich bis heute dagegen, diese Vergangenheit öffentlich aufzuarbeiten. Sonntag, 27.11., 19 Uhr. Ort: Seminarraum der Fabrique im Gängeviertel, Valentinskamp 34a, Hamburg. Veranstalter: Untiefen – Das Stadtmagazin gegen Hamburg