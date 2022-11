Nachschlag: Gold und Nelken

Redeleit/imago »Im Anfang war das Gewürz«, schrieb Stefan Zweig zu Beginn seiner Biographie über den portugiesischen Seefahrer Fernando Magellan

Für den zur kalten Jahreszeit beliebten Glühwein sind sie unverzichtbar: Gewürznelken. Noch heute sind sie nicht billig, aber vor fünfhundert Jahren waren sie reines Gold wert. So spielten sie eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Kapitalismus und Kolonialismus. Denn sie wuchsen weit weg auf der anderen Seite der Welt auf der Inselgruppe der Molukken. Das veranlasste den Portugiesen Fernando Magellan 1519 zu einer der größten Leistungen in der Geschichte der Seefahrt. Im Auftrag Spaniens versuchte er, woran Christoph Kolumbus gescheitert war, nämlich Südasien auf dem Westweg zu erreichen. Mit fünf Schiffen segelte er immer weiter die Küste Südamerikas entlang, bis er die nach ihm benannte Passage zwischen Patagonien und Feuerland fand. Allerdings stimmt nicht, was die vierteilige Arte-Dokumentation »Die abenteuerliche Reise des Magellan« behauptet: Die Europäer waren in den Weiten des Pazifik nicht die ersten. Den hatten lange vor ihnen die Polynesier erkundet und besiedelt. (jt)