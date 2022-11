Aufgeheizte Stimmung

M. Golejewski/AdoraPress Protest gegen Polizeigewalt in Dortmund am Sonnabend

Die Forderungen nach einer lückenlosen Aufklärung des Todes von Mouhamed Lamine Dramé reißen nicht ab. Der Jugendliche war Anfang August bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Die Ermittlungen im »Fall Mouhamed« laufen jedoch nach wie vor nur schleppend. Es gibt viele ungeklärte Fragen zum Tod des aus dem Senegal stammenden Geflüchteten, der mit mehreren Schüssen aus einer Maschinenpistole getötet worden war. Die Staatsanwaltschaft Dortmund mauert, lässt Presseanfragen unbeantwortet und berichtet auch im Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags, wo der tödliche Polizeieinsatz am letzten Donnerstag wieder auf der Tagesordnung stand, nichts wirklich Neues.

Um endlich Klarheit zu haben, was genau an jenem 8. August passierte – vor allem darüber, warum elf Polizisten einem 16jährigen ein Messer, das er mutmaßlich in seiner rechten Hand hielt, um sich damit anscheinend selbst Schaden zu zufügen, nicht gewaltfrei abnehmen konnten –, gingen am Sonnabend mehr als 2.000 Menschen in Dortmund auf die Straße. Sie forderten Gerechtigkeit für Mouhamed und kritisierten das offenkundig maßlose Vorgehen der Dortmunder Polizisten, die nach jüngsten Recherchen die anfänglich »ruhige und statische Lage« überhaupt erst eskaliert haben sollen.

Am Einsatz beteiligte Polizisten haben laut Recherchen des WDR ausgesagt, dass Dramé zu keinem Zeitpunkt aggressiv gewesen sei. Erst nachdem der Einsatzleiter angeordnet hatte, den Jugendlichen mit Pfefferspray anzugreifen, sei die Situation eskaliert. Und zwar innerhalb von Sekunden. Das Narrativ der Polizei wird also inzwischen auch aus den eigenen Reigen in Frage gestellt.

Auch deshalb sprach Sarah Claßmann vom Solidaritätskreis »Gerechtigkeit für Mouhamed« explizit von »Mord«. Ein breites Bündnis aus Vereinen, Initiativen und Organisationen zog etwas mehr als drei Monate nach dem Tod von Mouhamed Dramé Samstag nachmittag durch die Dortmunder Nordstadt und durch Teile der Dortmunder Innenstadt. Ihre Forderung: Gerechtigkeit und Aufklärung für Mouhamed und seine Familie im Senegal.

Zu Beginn der Demo kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Block der MLPD; deren Parteiorgan sprach anschließend bei Twitter von einem »antikommunistischen Eklat«. Die MLPD-Anhänger sollen »mit Geschrei und körperlichen Angriffen« an der Teilnahme gehindert worden sein. Andere Beobachter sprachen davon, dass die MLPD sich nicht an die Vorgabe gehalten habe, bei dieser Gedenkdemo keine Parteifahnen zu zeigen.

Bei der ansonsten weitgehend friedlich verlaufenen Demonstration, zu der der Solidaritätskreis »Gerechtigkeit für Mouhamed« bundesweit aufgerufen hatte, ging es aber nicht ausschließlich um den »Einzelfall« Mouhamed. Unter dem Motto »Es gibt 1.000 Mouhameds. Sie verdienen Gerechtigkeit« gedachten die Demonstranten auch anderer Opfer von tödlicher Polizeigewalt. »Die rassistischen und autoritären Strukturen« bei der Polizei, in Dortmund und bundesweit, wurden angeprangert. Unterschiedliche Redner erinnerten an ähnlich gelagerte Fälle aus der Vergangenheit, etwa an Oury Jalloh. Das »Forum gegen Polizeigewalt und Repression« forderte ausdrücklich keine Reform der Polizei, sondern einen transformativen Gegenentwurf zur staatlichen Behörde.

Vielfach wurde »Mouhamed, das war Mord« oder »Polizisten, Mörder und Rassisten« gerufen. Gefordert wurden unabhängige Aufklärungsinstanzen und ein Ende von Straflosigkeit bei Polizeigewalt. Auf Bannern war zu lesen: »Die Polizei weder Freund noch Helfer« und »Polizeigewalt tötet«. Was Polizisten dazu sagen? Eine Polizistin schüttelte auf die Frage ihren Kopf und schwieg dazu. Dann schob sie nach: »Ich mache hier auch nur meinen Job.«

Eine Demonstrantin reiste eigens aus Berlin an. »Ich will hier ein Zeichen für Gerechtigkeit und für Mouhamed setzen. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.« Ähnlich sieht es Siaka aus Bremen: »Ich bin hier, um meine Solidarität mit Mouhamed zu zeigen, und fordere ein Ende von rassistischer und systematischer Gewalt der Polizei gegenüber schwarzen Menschen«.

Die Demo stoppte für eine knappe halbe Stunde an der übel beleumdeten Dortmunder Wache Nord – ein Ort für »unverhältnismäßige verbale und physische Gewalt«, so die Veranstalter. Die Dortmunder Polizei hatte vorgesorgt und die Wache abgeriegelt. Davor stand ein Dutzend Polizisten. Die Stimmung hier war aufgeheizt. Es könne in der Nordstadt nur besser werden, wenn diese Wache dichtgemacht wird, hörte man von ortsansässigen Demonstranten.