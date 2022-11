Jan Huebner/imago images Was nun? Sahra Wagenknecht bei einem Wahlkampfauftritt in Schwerte (2.9.2021)

Während in der Partei Die Linke ausnahmsweise gerade nicht auf der großen Bühne mit Unterschriftenlisten, offenen Briefen und feierlichen Manifesten die Spaltung der Partei inszeniert wird, bricht sich die Tendenz zur Desintegration andernorts weiter Bahn.

Aktueller Schauplatz ist der Kreisverband Duisburg, wo kürzlich eine für den Freitag angekündigte Kundgebung auf dem Duisburger Bahnhofsvorplatz mit der Hauptrednerin Sahra Wagenknecht aus dem Gleis geworfen worden war. Nun braucht der Kreisverband einen neuen Vorstand, denn die Hälfte des alten ist – wie erst am Donnerstag abend bekannt wurde – nach scharfer Kritik auf dem Kreisparteitag am vergangenen Sonnabend zurückgetreten. Das gab der bisherige Kreissprecher Matthias Brachvogel in einer Erklärung auf der Internetseite des Kreisverbandes bekannt. Mit ihm haben sich die Kreissprecherin Helena Hayer und drei Beisitzer zurückgezogen. Damit ist die Neuwahl des gesamten Kreisvorstandes erforderlich.

Der Rücktritt ist eine Folge der abgesagten Wagenknecht-Kundgebung, die der Duisburger Bundestagsabgeordnete Christian Leye organisiert hatte. In einem Schreiben an die Fraktionsführung im Bundestag hatten sich die beiden Kreisvorsitzenden am 27. Oktober ziemlich unmissverständlich von der Veranstaltung distanziert: »Aus unserer Sicht ist diese Kundgebung in der Außenwahrnehmung unserer Partei sowieso ein Fehler, egal ob sie stattfindet oder abgesagt wird.« An anderer Stelle heißt es, man habe Leye signalisiert, »dass wir diese Kundgebung für keine gute Idee halten«.

Wagenknecht sagte die Veranstaltung unter Verweis auf diese Äußerungen am 4. November ihrerseits ab. Die Tatsache, dass das Schreiben der Duisburger Kreisvorsitzenden weder an sie als Rednerin noch an Leye, sondern ausschließlich an die Spitze der Bundestagsfraktion adressiert worden war, deutete sie in ihrer Mail an die Fraktionsführung und die Kreisvorsitzenden zudem als Beleg dafür, dass seitens der Kreisvorsitzenden »nicht einmal Kommunikation mit mir erwünscht ist«. So ein »Schmierentheater« wolle sie sich nicht antun.

In der Erklärung der zurückgetretenen Mitglieder des Duisburger Kreisvorstandes vom Donnerstag wird nun behauptet, dass man die Kundgebung gar nicht habe verhindern wollen. Die beim Kreisparteitag laut gewordene Kritik am Umgang mit der Veranstaltung – insbesondere den Vorwurf, diese sei »auf Druck der Kreisverbandssprecher« abgesagt worden – wird zurückgewiesen. Der Tonfall ist dabei alles andere als freundschaftlich: Die Kritik komme insbesondere von Genossen, die während der »letzten Wahlkämpfe vor allem mit Abwesenheit und/oder Gemecker geglänzt haben«.

Die Vorgänge in Duisburg sind das jüngste Symptom dafür, dass erhebliche Teile der Partei systematisch gegeneinander arbeiten. Der nächste Höhepunkt in diesem Reigen dürfte das »Vernetzungstreffen« der linksliberal-regierungslinken Parteiströmung werden, das am 3. Dezember in Berlin stattfindet. Der Spiegel spekuliert in seiner aktuellen Ausgabe derweil über konkrete Vorbereitungen zur Gründung einer »Wagenknecht-Partei«.

Der Bundessprecherrat der Kommunistischen Plattform (KPF) nahm am Donnerstag das vor einigen Tagen eingeleitete und von Koparteichef Martin Schirdewan öffentlich unterstützte Ausschlussverfahren gegen den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Diether Dehm zum Anlass für eine Stellungnahme. Die KPF sei »von Anbeginn ihrer Existenz dagegen, Meinungsverschiedenheiten – und seien sie noch so tiefgreifend – durch Ausschlussverfahren zu lösen«. Die Plattform halte auch nichts von der »Propagierung konkurrierender Wahlauftritte« und lehne Spaltungstendenzen ab, »vom wem sie auch ausgehen mögen«.