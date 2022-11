Abzocke bei Abrechnung

Sabine Gudath/imago Das Geld geht in Rauch auf: Mieter sind hohen Nachforderungen und Erhöhungen der Nebenkosten ausgesetzt

Als wären die explodierenden Preise für Sprit und Lebensmittel nicht genug, sind Mieterinnen und Mieter auch noch erhöhten Zahlungsaufforderungen ihrer Vermieter ausgesetzt. Häufig sei dabei nicht nachvollziehbar, wie sich geforderte Beträge zusammensetzen, kritisierte das bundesweite »VoNo!via-MieterInnenbündnis« in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Von pauschalen Erhöhungen der Nebenkosten um bis zu 20 Prozent war die Rede.

Das Bündnis befürchtet, dass sich die Konzerne mit »falschen bis betrügerischen Abrechnungen bereichern«, und appelliert, Nebenkostenforderungen – gerade von Branchenprimus Vonovia und der zweitgrößten LEG – niemals ungeprüft zu akzeptieren. Zur von der Regierung beschlossenen Übernahme der Abschlagszahlungen für Dezember meinte das Bündnis, das helfe den Mietern wenig, da mit dem »Endkunden«, also häufig dem Vermieter selbst, abgerechnet werde. Berücksichtigt wird dieser Teil der Gaspreisbremse erst bei der nächsten Heizkostenabrechnung, womöglich erst Ende 2023.

Der Vorwurf der Initiative ist nicht neu: Mit den Nebenkosten stellen Wohnungskonzerne gerne nie entstandene Kosten in Rechnung. Vonovia und LEG lassen Strom und Heizung zudem von eigenen Tochterunternehmen besorgen – stellen sich also selbst die Rechnungen aus. Das Bündnis geht davon aus, dass Vonovia Gas und Strom über lange Lieferverträge erhält, von den derzeitigen Preissprüngen also nicht betroffen ist. Die Initiative hatte bereits im April bei einem Besuch in der Vonovia-Zentrale Einsicht in die Unterlagen des Konzerns gefordert.

Auf Nachfrage von junge Welt wiederholte Vonovia am Donnerstag altbekannte Äußerungen: Man arbeite bei Nebenkosten »korrekt und professionell«, beteuerte Unternehmenssprecher Matthias Wulff. Befragungen würden zeigen, dass »die überwältigende Mehrheit mit den Informationen zu Nebenkosten zufrieden« sei. Auch die LEG wies die Vorwürfe auf jW-Nachfrage zurück. Tochterunternehmen würden Energie »zu den jeweiligen Marktpreisen« einkaufen und »genau in derselben Höhe« an Mieter weiterreichen, hieß es aus der Düsseldorfer Konzernzentrale. Man halte sich »ganz generell an die gesetzlichen Auflagen« und »komme diesen nach«.

Das »VoNo!via-MieterInnenbündnis« sieht das anders. Was bisher zumeist nur ein großes Ärgernis war, »wird für Mieter jetzt zum existentiellen Problem«, erklärte Knut Unger von der Mietervereinigung Witten bei der Pressekonferenz. »Die Intransparenz der großen Wohnungskonzerne ermöglicht ihnen die Bereicherung mit erhöhten Forderungen.« Rolf Bosse vom Mieterverein Hamburg beklagte, da die großen Konzerne über firmeneigene Zwischengesellschaften abrechneten, klaffe »eine Lücke« in der Nachvollziehbarkeit der tatsächlich durch das Unternehmen bezahlten Kosten. Hier müsse »der Gesetzgeber tätig werden«. Wichtig für die Mieter: Haben sie Einsicht in die Belege zu Abrechnungen verlangt, »können sie geforderte Zahlungen bis zum vollständigen Nachweis zurückhalten«, erklärte Manfred Grimm von der Vonovia-Mieterinitiative Köln.

In der Bundesrepublik lebt man nicht nur immer teurer, viele leben offenbar auch sehr beengt: Im vergangenen Jahr hätten 8,6 Millionen Menschen in überbelegten Wohnungen gehaust, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Nach EU-Definition gilt eine Wohnung als überbelegt, wenn sie über zu wenige Zimmer im Verhältnis zur darin wohnenden Anzahl von Personen verfügt. Besonders betroffen waren 2021 laut Behörde Familien mit mehr als drei Kindern (30,7 Prozent) sowie Alleinerziehende und deren Kinder (28,4 Prozent).