Angeblich im Alleingang

Andreas Arnold/dpa Protestkundgebung am Donnerstag vor dem Justizgebäude in Frankfurt am Main

Die Justiz hält an ihrem Einzeltäter fest: Mit seinem am Donnerstag gefällten Urteil hat sich das Landgericht Frankfurt am Main im »NSU 2.0«-Prozess an den Ermittlungsbehörden orientiert. Alexander M. wurde zu fünf Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der aus Berlin stammende Mann im Alleingang per E-Mail, Fax oder SMS eine Serie von Dutzenden hasserfüllten und rassistischen Drohschreiben an Rechtsanwälte, Politikerinnen, Journalistinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens gerichtet hatte. Das Landgericht sprach M. wegen der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten, der Volksverhetzung, der Störung des öffentlichen Friedens, der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole, der Bedrohung, eines tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten sowie der Beleidigung für schuldig. Der Mann hatte die Vorwürfe in seiner abschließenden Einlassung vor Gericht erneut zurückgewiesen.

Begonnen hatte die Serie im August 2018 mit Todesdrohungen gegen die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz, die im Prozess als Nebenklägerin auftrat, und ihre Familie. Die Schreiben waren mit »NSU 2.0« unterzeichnet, eine Anspielung auf die neonazistische Terrorzelle »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU), die mindestens neun Migranten und eine Polizistin ermordet hatte. Die persönlichen sowie nicht öffentlich zugänglichen Daten der Bedrohten habe M. unter Vorspiegelung falscher Identitäten von verschiedenen Polizeidienststellen erhalten. Die Anklage hatte siebeneinhalb Jahre Haft gefordert. Der Angeklagte verlangte Freispruch, er sei lediglich Mitglied einer Chatgruppe im sogenannten Darknet gewesen. Dies sei der Grund, weshalb Teile der Drohschreiben auf seinem Computer gefunden worden seien. Die Drohungen seien niemals ernsthaft gewesen. »Das Projekt NSU 2.0 war nur Herumtrollerei auf hohem Niveau«, wiederholte er seine Verharmlosung der Taten.

Die Nebenklägerinnen Martina Renner, Bundestagsabgeordnete für Die Linke, und Basay-Yildiz forderten weitere Aufklärung. Zumindest beim ersten Schreiben bestünden Zweifel an einer Urheberschaft M.s. Die Nebenklage rechnet es dem Polizisten Johannes S. zu. Basay-Yildiz erklärte nach Prozessende, sie gehe nicht von einer Einzeltäterschaft aus. Es sei unklar, wie eine gesperrte Adresse von ihr zu dem aus Berlin stammenden Täter gelangt sei. Die habe er nicht einfach telefonisch abfragen können. Er müsse Hilfe gehabt haben, und dies solle mit Nachdruck weiterverfolgt werden.

Der hessische Linke-Innenpolitiker Torsten Felstehausen bewertete das Strafmaß in einer Stellungnahme als unerwartet hoch, dies könne eine abschreckende Wirkung haben. Viele Fragen im »NSU 2.0«-Komplex seien offengeblieben, da sich die Staatsanwaltschaft in ihren Ermittlungen schon früh auf die These vom Einzeltäter festgelegt habe. Möglichen Verbindungen in die hessische Polizei sei nur unzureichend nachgegangen worden. Die aufgrund der Ermittlungen im 1. Frankfurter Polizeirevier entdeckten rechten Chatgruppen hätten im Prozess und bei den Ermittlungen keine Rolle gespielt.

Um auf die offengebliebenen Fragen und unzureichenden Ermittlungen aufmerksam zu machen, veranstalteten antifaschistische Organisationen eine Kundgebung vor dem Sitz des Landgerichts. Die Organisatoren erklärten, die Aufklärung des »NSU 2.0« sei mit dem Urteil nicht abgeschlossen. Vor allem rechte Strukturen in den Sicherheitsbehörden müssten konsequent bekämpft werden. An der Kundgebung nahm neben Felstehausen auch die Linke-Bundesvorsitzende Janine Wissler teil.