Gemeinsamer Kulturkampf

Martin Schutt/dpa CDU-Fraktionschef Mario Voigt und der AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke (r.) im Landtag (Erfurt, 13.7.2022)

Neben dem Bauhaus gehören zu den berühmtesten architektonischen Errungenschaften des Landes Thüringen auch Brandmauern aus Pappmaché. Im Landtag hat am Donnerstag eine Mehrheit mit Stimmen der AfD und der Fraktion »Bürger für Thüringen« einen Antrag der CDU beschlossen. Gegenstand war das im reaktionären Kulturkampf beliebte Thema gendergerechte Sprache. In dem mit »Gendern? Nein danke!« überschriebenen Antrag wird die Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Die Linke) aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass das »Gendern« in der öffentlichen Kommunikation, in Schriftverkehr und Dokumentation des Landesparlaments eingestellt wird.

Begründet wurde der Vorstoß mit einem Potpourri aus mal mehr, mal weniger kohärenten Argumenten: So sei die »Gendersprache« lediglich ein Versuch, die »biologische Geschlechtertrennung« in Frage zu stellen, was Konservative selbstverständlich ablehnen. Ferner sei »Sprache eines der wichtigsten Ausdrucksmittel« und solle »unbeeinflusst von gesellschaftlichen Strömungen sein«; zugleich werden Umfragen ins Feld geführt, nach denen eine Mehrheit der Bundesbürger das »Gendern« ablehne. Mehrheitsentscheide sind für die CDU anscheinend keine gesellschaftlichen Einflüsse.

Wiederum ganz und gar »gesamtgesellschaftliche« Aufgabe sei hingegen die Gleichberechtigung, die nicht durch »Verfremdung der deutschen Sprache« erreicht werde. Zur Farce gerät solcherlei routinemäßig, weil dieselben Konservativen, die Anträge darüber stellen, wo welches Sonderzeichen genutzt werden soll, unentwegt die Freiheit des individuellen Ausdrucks betonen. »Jeder soll so reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist«, schrieb dazu der CDU-Fraktionsvorsitzende Mario Voigt am Freitag auf Twitter. Der Antrag seiner Fraktion sieht im übrigen auch vor, dass der Landtag die Landesregierung beauftragen solle, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Universitäten zur Nutzung des generischen Maskulinums zu bewegen.

Entscheidend ist allerdings weniger der Antrag selbst, der als bloßer Appell keine bindende Wirkung hat, sondern mit welchen Mitstreitern die CDU selbigen beschlossen hat. Die knappe Mehrheit (38 dafür, 36 dagegen) im von einer »rot-rot-grünen« Minderheitsregierung geführten Bundesland wäre ohne die Stimmen von AfD und den – zum Großteil aus Ex-AfDlern bestehenden – »Bürgern für Thüringen« nicht zustande gekommen. Entsprechend groß war die Aufregung in den anderen Landes- und auch Bundesparteien. Die Erinnerung an die »Thüringen-Krise« von 2020, als der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit wahlentscheidenden Stimmen der AfD zum Kurzzeitministerpräsident Thüringens gewählt worden war, wiegt schwer.

Außer aus den Reihen der Partei Die Linke kam die wohl schärfste Kritik aus dem Lager der Grünen. Deren politische Geschäftsführerin Emily Büning warf der CDU gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Sonntag) vor, vor aller Augen »an der Salonfähigkeit der AfD-Faschisten« zu arbeiten. Des weiteren verlangte sie »von der Bundes-CDU eine unmissverständliche Garantie, dass es nach Landtagswahlen im Osten nicht zur Koalition mit der AfD kommt«. Die nächsten solchen Wahlen in ostdeutschen Bundesländern stehen im Herbst 2024 an, bereits im Sommer zuvor die Kommunalwahlen.

Nach der Aufregung im Parlament fand in Erfurt am Sonnabend ein größerer Aufzug rechter bis faschistischer Gruppierungen unter dem Motto »Deutschland zuerst!« statt. Zur Teilnahme aufgerufen hatten unter anderen die »Bewegung Erfurt«, die separatistisch-faschistischen »Freien Sachsen« und die AfD. Nach Polizeiangaben beteiligten sich bis zu 2.000 Personen, etwa 1.500 Antifaschisten hielten dagegen. Auf seiten der »Bewegung Erfurt« wurden 39 Plakate beschlagnahmt, die Politiker in Häftlingskleidung zeigten. Ein Journalist sei am Rande der Demonstration körperlich angegriffen worden.

Bei der Veranstaltung sprach neben anderer rechter Prominenz auch der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke. Übereinstimmenden Berichten zufolge bejubelten er und seine Anhänger den wenige Tage zuvor gemeinsam mit der CDU beschlossenen Antrag.