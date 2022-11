Mit den Falschen angelegt

Arnd Wiegmann/REUTERS Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit spitzt sich auf dem Bau in der Schweiz derzeit zu

Seit knapp vier Wochen gehen die Bauarbeiter in der Schweiz auf die Barrikaden. Am 17. Oktober zwang ein Streik der Gewerkschaft Unia mit 2.500 Arbeitern die Schließung der Baustellen im Tessin. Weitere Aktionen fanden am 1. November in Basel statt, als mehr als 1.000 Bauarbeiter auf die Straße gingen und für die Rettung des gesamttariflichen Landesmantelvertrags (LMV) kämpften. Nur wenige Tage später fanden am 7. und 8. November in der frankophonen Westschweiz weitere Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen statt. Zusammen mit den Arbeitskämpfen am vergangenen Freitag in Zürich, Bern und der Zentralschweiz gingen insgesamt 15.000 Bauarbeiter mit Unia auf die Straßen. Die Zahl der Streikenden insgesamt dürfte dabei noch deutlich höher sein, denn viele Bauarbeiter, die der Arbeit fernblieben, gingen nicht auf die Straße, sondern blieben zu Hause. Der Druck auf die Unternehmen wird größer, die einen flächendeckenden Angriff auf die Rechte der Bauarbeiter planen.

Der LMV läuft Ende des Jahres aus, die Verhandlungen mit dem Schweizer Baumeisterverband (SBV) stocken jedoch. Der SBV plant unter anderem eine Aufweichung des Kündigungsschutzes besonders bei älteren Arbeitern sowie die Durchsetzung eines Zwölf-Stunden-Tags. Auch die Höchstarbeitszeit von 58 Stunden pro Woche steht dabei im Raum. Der Kapitalseite ist es daher am liebsten, den LMV auslaufen zu lassen und nach ihren Konditionen neue Bedingungen zu diktieren. Die Gewerkschaft Unia und die Beschäftigten sehen darin einen Angriff auf elementare Arbeitsrechte, die es zu verteidigen gilt. Im Laufe der Zeit fanden zwar Gespräche statt, die jedoch alle ohne Ergebnis blieben.

Der Streik am 11. November war dafür symbolisch ein wichtiger Halt, denn in Zürich befindet sich der Hauptsitz des SBV. Bereits am frühen Morgen sammelten sich die Bauarbeiter und bildeten Streikposten, denn die Bauleiter hatten den Arbeitern verboten, die Arbeit niederzulegen. Zur Unterstützung fanden sich weitere Organisationen ein: Neben dem Sanitäterkollektiv Zürich waren auch die Partei der Arbeit (PdA) mit ihrer Jugendorganisation, der Klimastreik und die anarchistische FAU vor Ort.

Protest und Ausstand blieben friedlich. Die Hauptdemonstration zog durch die Innenstadt und fand ihren Abschluss am Hauptsitz des SBV. Teilweise wurde der Stadtverkehr lahmgelegt, und die Haupthallen des Zürcher Hauptbahnhofs wurden benutzt, um für Verpflegung der Streikenden zu sorgen. Die Schweizer Bundesbahn betonte auf Nachfrage des Nachrichtenportals nau.ch, dass es dabei zu keiner Behinderung des Bahnverkehrs kam. Nicht erst während dieser Demonstration wurde deutlich, dass die Solidarität mit den Bauarbeitern nicht auf Politorganisationen begrenzt ist: So schwenkten auch Primarschüler die Fahnen der Unia, als der Demonstrationszug an ihrer Schule vorbeiging. Dass die Protesttage die Kapitalseite nicht unberührt lässt, zeigt sich in der Ankündigung, das nationale Schiedsgericht anzurufen. Nach Angaben des SBV hat die Gewerkschaft die »Friedenspflicht« verletzt und fordert mindestens 15.000 Franken (15.400 Euro).

Für Marius Käch ist das kein Grund, klein beizugeben. Im Gespräch mit junge Welt betonte der Gewerkschafter und Vorsitzende der PdA Zürich, dass die Streikposten gut besetzt seien und man am Freitag klar habe zeigen können, wozu eine organisierte Arbeiterschaft fähig sei. Dass man sich bis Ende des Jahres auf einen neuen LMV einigen könne, hält er für nicht sehr realistisch: »Die Führungsriege ist radikal marktliberal und der LMV denen ein Dorn im Auge.« Die letzte geplante Verhandlungsrunde fand am Montag statt und hielt zu jW-Redaktionsschluss noch an. Falls es beim »vertragslosen Zustand« bleibe, werde es, wie Käch betonte, spätestens im Januar zu einer weiteren Protestwelle kommen, um die »legitimen Forderungen« der Bauarbeiter durchzusetzen: »Sie werden dann spüren, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben«, so der Kommunist gegenüber jW.