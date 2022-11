Union blockiert Hartz-IV-Reform

Christian Ender/IMAGO Die Abstimmung im Bundestag war dank der Koalitionsmehrheit praktisch nur Formsache (Berlin, 10.11.2022)

CDU und CSU hatten unmissverständlich klargemacht, dass sie dem »Bürgergeld«-Gesetz der Ampelkoalition im Bundesrat nicht zustimmen werden. Und so hat das Vorhaben von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP am Montag nicht die nötige Mehrheit in der Länderkammer erhalten. Unmittelbar nach der Sitzung erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), die Bundesregierung habe die Anrufung des Vermittlungsausschusses beschlossen. Das paritätisch von Bundestag und Länderkammer besetzte Gremium könne bereits in der kommenden Woche tagen.

Welches Bundesland zum Tagesordnungspunkt »Bürgergeld« wie abgestimmt hat, war am Montag zunächst nicht leicht festzustellen. Die Bundesratsverwaltung selbst dokumentiere das Abstimmungsverhalten nicht, wie es seitens der Pressestelle im Gespräch mit junge Welt hieß. Dort räumte man zudem ein, dass aus der Videoaufzeichnung der Sitzung ebenfalls nicht das genaue Ergebnis hervorgehe.

Eine Mehrheit fehlte, da nicht alle, die das »Bürgergeld« zum 1. Januar eingeführt wissen wollen, auch eine Jastimme abgaben. Brandenburg beispielsweise enthielt sich, wie Wirtschafts- und Arbeitsminister Jörg Steinbach (SPD) in seinem Redebeitrag angekündigt hatte. In Potsdam koalieren die Sozialdemokraten mit der CDU. Und auch Baden-Württemberg, wo die Grünen den Ministerpräsidenten stellen, enthielt sich aus demselben Grund, wie Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) im Plenum angekündigt hatte. Für Bayern erklärte Florian Herrmann (CSU), Chef der Staatskanzlei in München, das klare Nein der Landesregierung zum »Bürgergeld«.

So hielt die ideologische Front der Union stand. Dort wusste man die Verhältnisse auf Länderebene zu nutzen, um die Ampelparteien auszubremsen und zu weiteren Konzessionen zu nötigen. CDU und CSU betonten auch am Montag ein weiteres Mal, worauf es ihnen ankommt: Sie forderten, die Daumenschrauben der Jobcenter für angeblich arbeitsunwillige Erwerbslose kein My zu lockern und die während der Coronapandemie angehobene Schonvermögensgrenze von 60.000 Euro Privatvermögen wieder deutlich herabzusenken.