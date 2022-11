Neu erschienen

Mitteilungen

Im Mitteilungsblatt der Alfred-Klahr-Gesellschaft schreibt Manfred Mugrauer über die Hintergründe des Austritts der KPÖ aus der Regierung Figl im November 1947. Der österreichischen Bundesregierung hatte die Partei seit 1945 angehört, seit Dezember 1945 allerdings nur noch mit einem Minister. In den folgenden beiden Jahren lavierte sie vor dem Hintergrund der weltpolitischen Polarisierung zwischen »konstruktiver« Regierungsbeteiligung und Opposition zum Kurs von ÖVP und SPÖ, »die die Weichen in Richtung Westorientierung und kapitalistische Restauration stellten«. Nikolaus Domes zeichnet die politischen Anfänge von Josef Lauscher nach, der nach sieben Jahren im KZ 1945 Landesobmann der Wiener KPÖ wurde. An das »Suchen und Irren im roten Jahrzehnt« nach 1970 erinnert sich Karl Wimmler. Sabine Fuchs schreibt über Strategien zur Popularisierung des sowjetischen Films in der Besatzungszeit. (jW)

Mitteilungen der Alfred-­Klahr-Gesellschaft, Jg. 29/Nr. 3, 32 Sei­ten, 1,50 Euro, ­Bezug: Alfred-Klahr-Gesellschaft, Drechslergasse 42, A-1140 Wien, E-Mail: klahr.gesellschaft@aon.at

Im Novemberheft der Zeitschrift Sozialismus schreibt Friedrich Steinfeld über die Zuspitzung der inneren Konflikte im Iran. Peter Wahl untersucht das »Brüsseler Management der Energiekrise« und den zugehörigen geopolitischen Kontext, Hinrich Kuhls die »Staatskrise« im Vereinigten Königreich. Bernhard Müller schreibt über den Stresstest für die »Mitte« angesichts von Preisexplosionen und Energiekrise. (jW)

Sozialismus, Jg. 49/Nr. 11, 65 Seiten, 9 Euro, Bezug: Sost e. V. (Redaktion ­Sozialismus), St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, E-Mail:­ abo@­sozialismus.de

In den Mitteilungen der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke (KPF) schreibt Edgar Göll über die »beispielhafte Klimapolitik trotz US-Blockade« in Kuba. Günter Benser erinnert an den Volkskongress für Einheit und gerechten Frieden im Dezember 1947 in Berlin – »ein bedeutsames, aber nur höchst selten erwähntes Ereignis unserer Nachkriegsgeschichte«. Gerhard Feldbauer schreibt über die Bildung der faschistischen Regierung in Italien vor 100 Jahren. (jW)

Mitteilungen, Heft 11/2022, 37 Seiten, Spendenempfehlung: ein Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin. E-Mail: kpf@die-linke.de