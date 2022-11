Brandts Notizzettel

Sven Simon/imago Sein Verhältnis zu Herbert Wehner wird bis heute diskutiert: Willy Brandt (Bonn, 2.10.1982)

Einmal mehr werden in den Mitteilungen interessante Dokumente veröffentlicht, die bislang unbekannt waren. Christoph Mayer präsentiert eine handschriftliche Notiz Willy Brandts vom 19. September 1973, die belegt, dass der Bundeskanzler vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner über dessen DDR-Reise im Mai 1973 umfassend informiert wurde. Damit wendet sich Mayer gegen die Darstellung Egon Bahrs, der Wehner nach dessen Tod vorgeworfen hatte, an Brandt vorbei eine eigene DDR-Politik betrieben zu haben. Judy Slivi stellt ein Foto aus den Kämpfen in Gotha gegen den Kapp-Lüttwitz-Putsch vor. Es handelt sich um eine Aufnahme einer durch ein Schrapnell zerstörten Arbeiterwohnung, die sie in dem Buch »Bruderkrieg in Gotha« veröffentlicht hat und die aus den Tumultschadensakten im Stadtarchiv entnommen wurde.

Ein weiteres Interview führte Herausgeber Holger Czitrich-Stahl mit der Osteuropahistorikerin Carola Tischler. Darin geht es auch um den aktuellen Krieg zwischen Russland und der Ukrai­ne, den sie als Katastrophe ansieht. Der Blick der Forschung müsse sich stärker nach Osteuropa und in die von Russland bzw. der UdSSR geprägten Räume richten, so ihr Hinweis.

In den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs ermordete die Gestapo in der Dortmunder Bittermark rund 300 Menschen, derer die Arbeiterbewegung in Dortmund erstmals im August 1945 ehrend gedachte. Markus Günnewig berichtet über dieses Verbrechen und das Gedenken und stellt die Geschichte der Mahnmale in der Bittermark vor. Deborah Jeromin stieß auf Umwegen über ihren Kleingarten auf die Seidenraupenproduktion, deren Geschichte in der NS-Zeit sie rekonstruierte.

Im Ersten Weltkrieg rüttelte Karl Liebknecht auch in Jena immer mehr Menschen auf, gegen den Krieg zu agieren. Seine Anwesenheit an Ostern 1916 und die daran erinnernden Gedenkorte werden in dem Heft vorgestellt und erläutert. Darüber hinaus finden die Leserinnen und Leser interessante Berichte, einen Einblick in das Vereinsleben und acht Besprechungen lesenswerter Bücher zur Marx-Forschung, zur DDR-Geschichte, zum Feminismus, zur Politischen Ökonomie und zur Zeit- und Sozialgeschichte.