Christoph Reichwein/dpa Auf Posten: Studierende im Innenren des Hörsaalgebäudes (Duisburg, 8.11.2022)

Im Rahmen der Initiative »End Fossil – Occupy!« haben Sie den Campus der Universität in Duisburg besetzt. Welchen Zielen dienen die Blockaden?

Anna Meier: »End Fossil – Occupy!« ist ein internationales Bündnis, welches diesen Herbst und Winter in mehr als zwanzig Ländern Unis und Schulen besetzt. Darunter auch knapp zwanzig in Deutschland. Am Montag vor einer Woche ging es auch in Duisburg los. Das Bündnis hat fünf bundesweite Forderungen: keine Profite mit der Energieproduktion, die Versorgung soll vergesellschaftet werden. Die Verkehrswende für alle Menschen, kurzfristig bedeutet das die Rückkehr zum Neun-Euro-Ticket, langfristig den kostenlosen ÖPNV. Und uns ist wichtig, dass das vom Braunkohletagebau in NRW bedrohte Dorf Lützerath bleibt.

Das fossile Finanzsystem muss beendet werden. So wollen wir global für Gerechtigkeit sorgen, indem es einen Schuldenschnitt für Länder des globalen Südens gibt. Und wir schließen uns den Forderungen von »Genug ist genug« an, das bedeutet zum Beispiel eine solidarische Antwort auf die Krise.

Und worum geht es konkret in Duisburg?

A. M.: Wir wollen eine Uni für die Zukunft, statt Lehre von gestern. Das bedeutet mehr Nachhaltigkeit, weniger Notendruck und Konkurrenz. Wir fordern die Abschaffung des Semesterbeitrags, damit sich alle ein Studium leisten können. Längst überfällig ist eine nachhaltige und zugängliche Universität, damit meinen wir Barrierefreiheit, eine bessere ÖPNV-Anbindung und den Ausbau der erneuerbaren Energien am Campus selbst.

Janik Pohl: Seit mehr als drei Jahren geht Fridays for Future auf die Straße und streikt für Klimagerechtigkeit, doch die Gefahr der Klimakrise ist akuter denn je. Eine Besetzung ist die weitere Stufe nach dem Streik. Bei Studierenden ist dieser nicht möglich – wenn wir nicht in die Vorlesung gehen, interessiert es niemanden, wenn wir blockieren, dann schon.

An wie vielen Standorten wird besetzt an diesen Aktionstagen?

A. M.: Aktuell laufen insgesamt 14 Besetzungen zum Beispiel in Spanien, England und Deutschland. Den Start hier hat Göttingen gemacht, dort wurde Ende Oktober besetzt. Und nun folgten vergangene Woche unsere Unibesetzung in Duisburg sowie Besetzungen in Erlangen, Regensburg und Köln. Hinzu kommen Schulbesetzungen in Köln und Göttingen.

Warum Unis und Schulen? Wäre es nicht sinnvoller, zum Beispiel Gebäude von Energiekonzernen zu besetzen?

J. P.: Die Frage ist berechtigt und wird auch von Studierenden oft gestellt. Für uns steht im Mittelpunkt, dass die Uni ein politischer Raum für sich ist. Als Ort der Lehre gibt sie immer eine Richtung vor. Unsere Aufgabe ist es, diese Richtung zu bestimmen. Gerade hier in Duisburg gibt es Kooperationen mit Thyssen-Krupp und RWE, da ist es eindeutig, in welche Richtung das geht. Wir müssen das aufbrechen. An der Uni als Ort der Forschung muss ein Wandel stattfinden. Es muss in nachhaltige Forschung investiert werden, statt weiterhin über fossile Brennstoffe zu lehren.

Wie reagiert das Rektorat auf die politische Aktion?

A. M.: Bislang ist es entspannt und distanziert sich auch von dem aggressiven Polizeieinsatz am ersten Tag der Besetzung. Am Mittwoch gab es ein Gespräch. Allerdings wurde auch deutlich, dass schnell die Grenzen des Handlungsrahmens erkennbar sind. Dabei wird nicht beachtet, was nötig wäre, um der drohenden Gefahr der Klimakrise eine direkte Antwort entgegenzustellen. Viele Mitarbeitende der Uni stehen uns positiv gegenüber und unterstützen auch einen Teil der Forderungen. Sie sehen die Besetzung allerdings nicht als ein sinnvolles Mittel an. Innerhalb der nächsten zwei Wochen wird es ein weiteres Gespräch mit dem Rektorat geben, das wurde uns zugesichert. Dort sollen alle die Möglichkeit haben, sich mit uns auszutauschen und über die Forderungen zu diskutieren.

Klar ist für uns als Bündnis, dass wir die Besetzung so lange aufrechterhalten werden, wie wir es für notwendig halten. Wir wollen selbstbestimmt den Hörsaal freigeben.