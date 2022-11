Frage der Verantwortung

Dominika Zarzycka/ZUMA Wire/IMAGO »Wähle nicht das Aussterben«: Dinosaurier-Maskottchen mit warnender Botschaft auf der Klimakonferenz am Freitag

Seit Montag vergangener Woche tagt im ägyptischen Scharm Al-Scheich die diesjährige UN-Klimakonferenz. Bereits zum 27. Mal kommt man zusammen, um auf einer Vertragsstaatenkonferenz über die Umsetzung der 1992 unterzeichneten Klimarahmenkonvention zu verhandeln. Zunächst war sie vom Kyoto-Protokoll geregelt worden, das jedoch von den USA und einigen anderen Staaten jahrelang hintertrieben wurde. Seit 2015 regelt die Pariser Klimaübereinkunft, wie »gefährliche Eingriffe in das Klimasystem« verhindert werden sollen (Artikel 2 der Konvention). Das heißt, der völkerrechtlich sehr schwache Vertrag sollte es regeln, doch alles läuft über freiwillige Selbstverpflichtungen. Die bisher abgegebenen führen die Welt eher in eine globale Erwärmung von 2,6 Grad Celsius oder mehr, statt in die in Paris verabredeten »deutlich unter zwei« und »möglichst nicht mehr als 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau«. Deshalb sollten die Verpflichtungen spätestens bis zur diesjährigen Konferenz nachgebessert werden, aber die wenigsten Staaten haben ihre Hausaufgaben gemacht.

Auch Deutschland war zusammen mit den anderen EU-Mitgliedern säumig. Zudem hatte erst kürzlich die hiesige Expertenkommission Klimaschutz festgestellt, dass die derzeitige Politik in Deutschland nicht ausreicht, um die im Klimaschutzgesetz für 2030 gesteckten Ziele zu erreichen. Immerhin hat sich die EU aber Ende vergangener Woche endlich auf eine Neufassung ihrer Selbstverpflichtung geeinigt. Nunmehr soll unter anderem die Waldnutzung natürlicher werden und mehr für die Humusbildung getan werden. Gesunde Wald- und Ackerböden können große Mengen Kohlenstoff binden und damit CO2 der Atmosphäre entziehen. Das Problem ist allerdings, dass dieser Speicher in Zeiten des Klimawandels nicht stabil ist. In Jahren mit hohen Temperaturen und geringen Niederschlägen werden größere Mengen wieder freigesetzt und geraten als zusätzliche Treibhausgase in die Atmosphäre. Zudem schrumpfen die Speicher in den Böden sogar noch durch die normale Nutzung, was die EU nun zu beenden verspricht.

Erschwert werden die Verhandlungen auch aufgrund der wachsenden Spannungen in der Welt. Die Sanktionen des Westens gegen Russland, die von der Mehrheit der Staaten abgelehnt werden, sowie der zunehmend konfrontative Kurs des atlantischen Lagers gegenüber China machen Kompromisse schwer. Gastgeber Samih Schukri, der als ägyptischer Außenminister die Konferenz leitet, sieht daher den Verhandlungsprozess an einem kritischen Punkt und hofft, dass der Multilateralismus wieder hergestellt werden kann, ein Begriff, den man von der neuen Bundesregierung selten hört.

Auf dem Verhandlungstisch in Scharm Al-Scheich liegen neben der Frage der Emissionen zwei wichtige Finanzthemen. Das eine ist ein Fonds, aus dem die Anpassungen an den Klimawandel und der Umbau der Wirtschaft in den ärmsten Ländern finanziert werden soll. 100 Milliarden US-Dollar jährlich hatten die Industriestaaten dafür schon vor Jahren versprochen. Ab 2020 sollten die Mittel fließen, doch geschehen ist bisher viel zuwenig.

Zum anderen stehen Schäden und Verluste (»Loss and Damage« im Jargon der Klimadiplomaten) auf der Tagesordnung. Es geht darum, dass vor allem die am wenigsten industrialisierten Länder sowie die kleinen Inselstaaten, die meist nichts oder nur sehr wenig zum Problem beigetragen haben, Entschädigung für die durch die Klimakrise verursachten Schäden verlangen. Voraussichtlich wird in Scharm Al-Scheich ein neuer Finanzmechanismus herauskommen, der Entwicklungsländern bei Naturkatastrophen hilft, wobei die Industrieländer alles daransetzen werden, jeden Bezug auf Entschädigung oder ähnliches zu verhindern, da sie den Präzedenzfall fürchten. Auf keinen Fall wollen sie Schadensersatzansprüche anerkennen oder gar das Verursacherprinzip in den internationalen Beziehungen angewendet sehen. Da dürfte man sich sogar ausnahmsweise einmal mit Russland einig sein, das ebenfalls erheblich zum Klimawandel beigetragen hat und es wie der Westen weiter tut.