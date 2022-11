Anno … 46. Woche

1837, 18. November: Sieben Professoren der Universität Göttingen, darunter die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm, bringen ihren Protest gegen die Rücknahme der liberalen Verfassung durch ihren Landesherrn zu Papier. 1833 hatte König Wilhelm IV. von Großbritannien und Hannover unter Mitarbeit des bürgerlichen Staatsrechtlers und Historikers Friedrich Christoph Dahlmann ein »Staatsgrundgesetz« verabschiedet. Mit dem Tod des Monarchen übernahm König Ernst August I. von Hannover 1837 die Regierung und hob das Gesetz auf. Wegen ihrer Eingabe werden die »Göttinger Sieben« der Ämter enthoben und drei von ihnen des Landes verwiesen.

1922, 19. November: Im Restaurant »Zum Reichskanzler« in Berlin-Kreuzberg wird die Großdeutsche Arbeiterpartei (GDAP) gegründet. Im Vordergrund stehen die Freikorpsoffiziere Heinz Oskar Hauenstein, Gerhard Roßbach und Albert Leo Schlageter. Die Partei soll eine Organisationsstruktur für die NSDAP in Norddeutschland aufbauen. Da das Preußische Innenministerium die NSDAP am 15. November vorübergehend verboten hatte, erfolgt die Gründung unter dem Namen GDAP. In der Folge schließen sich zahlreiche NSDAP-Ortsgruppen der GDAP an, die im Januar 1923 als Nachfolgeorganisation der NSDAP in Preußen ebenfalls verboten wird.

1957, 15. November: Rudolf Iwanowitsch Abel wird in den USA vor Gericht wegen Ausspähens bzw. Übermittelns von Verteidigungsinformationen an die Sowjetunion sowie Agententätigkeit zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Abel reorganisierte und erweiterte ab 1948 das Spionagenetz in den Vereinigten Staaten. 1962 wird Abel auf der Glienicker Brücke in Berlin gegen einen von der UdSSR enttarnten US-Agenten ausgetauscht.

1972, 19. November: Bei vorgezogenen Parlamentswahlen wird die SPD unter Bundeskanzler Willy Brandt mit 45,8 Prozent der Stimmen erstmals stärkste Bundestagsfraktion. Nachdem die mit der Ostpolitik der sozialliberalen Koalition ins Aussicht genommene Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als polnischer Westgrenze zu Differenzen innerhalb der Koalition und zum Abgang mehrerer Bundestagsabgeordneter aus den Reihen von SPD und FDP geführt hatte, verfügte die Regierung im Bundestag über keine Mehrheit mehr: 248 Abgeordneten von SPD und FDP standen 248 Parlamentarier der CDU/CSU gegenüber. Kanzler Brandt stellte daraufhin die Vertrauensfrage, um Neuwahlen zu erreichen, aus denen die SPD siegreich hervorging.