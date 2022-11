Warenhaus in Dauerkrise

Michele Tantussi/REUTERS Luxuskaufhäuser wie das Berliner KaDeWe hat Benko längst einer Gesellschaft mit finanzstarken Investoren zugeführt

Wem gehört die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof? Eigentlich längst der Allgemeinheit, denn seit Jahren pumpen Bund, Länder und Kommunen Steuermillionen in das Unternehmen – allein in den zurückliegenden zwei Jahren waren es 680 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Zuvor hatten viele Kommunen Gewerbesteuern in erheblichem Umfang erlassen, um den notleidenden Warenhäusern aus diversen Krisen zu helfen. Nicht zuletzt sind auch die derzeit noch 17.400 Galeria-Beschäftigten längst zu Gläubigern und damit Miteigentümern geworden, da sie seit langem auf erhebliche Bestandteile ihres Lohns verzichten, um »ihren« Betrieb zu sanieren.

Allein – Verzicht, Opfer, Unterstützungszahlungen versickern ein ums andere Mal. Galeria erscheint als das sprichwörtliche Fass ohne Boden. Nur, warum? Als der österreichische Immobilieninvestor René Benko mit seiner Signa-Holding erst Karstadt und dann Galeria Kaufhof übernahm, war es ihm – trotz anderslautender Behauptungen – um Gebäude an guten Standorten und nicht um den Verkauf von Waren des täglichen Bedarfs gegangen. Das lässt sich unschwer an seinen Aktivitäten in den vergangenen Jahren erkennen: Die seinerzeit mit Karstadt miterworbenen Luxuskaufhäuser, das Berliner KaDeWe, das Hamburger Alsterhaus und das Münchener Oberpollinger, sind längst in eine eigene Gesellschaft unter Beteiligung finanzstarker Investoren ausgelagert. Die Immobilien in allerbesten Lagen dürften dabei dauerhaft wertvoll bleiben, während das Warenhausgeschäft vor allem von einzelnen Luxusunternehmen getragen wird, die eigene kleine Läden (Shop-in-Shop) betreiben, für die genutzte Fläche Miete zahlen und das Personal nach eigenen Regeln – nicht unbedingt zu Tarifkonditionen – beschäftigen. Und Benkos Pläne für umfassende Um- und Neubauten in Berlin am Alexander- und am Hermannplatz sowie am Kurfürstendamm zielen nicht auf moderne Warenhäuser ab, sondern auf Neubauten, die Büroräume, Praxen, teure Wohnungen und wenig Einzelhandel enthalten sollen.

Unterdessen dürften den Immobilienmogul weniger die Sorgen um Galeria drücken, auch wenn die fortgesetzten Verluste im Warenhausgeschäft unangenehme Fragen nach einem Eigenbeitrag der Signa aufwerfen. Gravierendere Auswirkungen könnten für Benko Korruptionsvorwürfe in Österreich haben: Bereits Mitte Oktober durchsuchten Ermittler Firmenräume der Signa-Holding in Innsbruck, wie das Wirtschaftsmagazin Capital berichtete. Die suchten nach Belegen für den Vorwurf, dass Benko in der Vergangenheit einem »Spitzenbeamten im Wiener Finanzministerium einen hochdotierten Job bei Signa angeboten haben« soll – als Gegenleistung für dessen Einwirkung auf ein laufendes Steuerverfahren. Nicht zum ersten Mal werde dem Signa-Eigentümer Korruption vorgeworfen, so Capital. 2014 sei Benko von einem Gericht in Wien rechtskräftig zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er in Italien eine Bestechung versucht hatte.

Anfang November kündigte ein Signa-Sprecher einen nicht näher quantifizierten Sanierungsbeitrag für Galeria an. Möglicherweise eine Beruhigungs­pille im bevorstehenden Schutzschirmverfahren angesichts des wachsenden Drucks von Verdi (siehe unten), aber auch von Politikern und kommunalen Verbänden wie dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, die allesamt Benko und seine Signa-Holding in der Verantwortung sehen, Galeria zu retten. Gleichwohl scheinen immer mehr Experten darüber einig zu sein, dass ein Teil der noch 131 Warenhäuser nicht zu retten ist. Galeria-Chef Miguel Müllenbach gab die Schließung eines Drittels der Filialen vor. Diese Zahl toppte der Geschäftsführer der »BBE-Handelsberatung«, Johannes Berentzen, der laut Handelsblatt von »deutlich weniger als 100« Warenhäusern sprach, die bleiben würden. Und Gerrit Heinemann, Handelsexperte der Hochschule Niederrhein, wurde im selben Artikel mit der Aussage wiedergegeben, maximal fünfzig Filialen seien langfristig tragfähig.

Allerdings möchte der Chef des Onlineunternehmens buero.de, Markus Schön, allein 47 der 131 Galeria-Häuser übernehmen, wie er dem Kölner Stadtanzeiger sagte. Dabei denke er vor allem an Filialen in Städten mit weniger als 250.000 Einwohnern. Ausdrücklich bekannte sich Schön dazu, die Stellen der Beschäftigten zu erhalten: Sie hätten »trotz zweier Insolvenzen und einer langen Zeit mit sehr schlechten Nachrichten dem Unternehmen die Treue gehalten«. Das belege die Loyalität der Beschäftigten gegenüber den Warenhäusern. Schön würde nach eigener Aussage an der Warenvielfalt festhalten und nicht nur Artikel von Buero.de anbieten. Dazu müsste er allerdings überhaupt erst ins Geschäft kommen. Der vorläufige Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz, der bereits vor zwei Jahren im damaligen Schutzschirmverfahren für Häuserschließungen und Entlassungen gestanden hatte, kündigte zunächst harte Einschnitte und Verhandlungen mit Vermietern sowie Interessenten wie Schön an. Innerhalb der nächsten drei Monate wird sich zeigen, was am Ende von den Traditionshäusern Karstadt und Kaufhof übrigbleibt.