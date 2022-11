Von Abya Yala bis Kurdistan

Müller-Stauffenberg/IMAGO 700 Teilnehmerinnen aus 50 Ländern: Feministische Vernetzung (Berlin, 28.9.2022)

Sie setzt sich die Kopfhörer auf und dreht am Lautstärkeregler des kleinen, schwarzen Apparats. Es rauscht laut, sie zuckt kurz erschrocken zurück, wechselt den Kanal und blickt gespannt auf die Bühne. Dort sitzen sechs Frauen auf einem Podium.

Am wichtigsten für den inklusiven Charakter der 2. Internationalen Frauenkonferenz am Wochenende vom 5. bis 7. November an der Technischen Universität Berlin, ist die Simultanübersetzung. Damit die Teilnehmenden die Redebeiträge verstehen können, wird in acht Sprachen übersetzt: Kurdisch, Türkisch, Arabisch, Spanisch, Italienisch, Englisch, Französisch und Deutsch.

Gemeinsamer Kampf

Mehr als 700 Teilnehmende aus 50 Ländern sind anwesend, in Präsenz oder online, um sich im Sinne der Frauenbefreiung im Kampf gegen Faschismus, Kapitalismus und das Patriarchat auszutauschen. Das Motto: »Our Revolution: Liberating Life« (Unsere Revolution: Das Leben befreien, jW).

Nach der Eröffnungszeremonie beginnt der informative Teil der Konferenz mit einer Schweigeminute für Frauen, die im Kampf für Befreiung getötet wurden. Zwei große Plakate hängen links und rechts neben der Bühne des Hörsaals der Technischen Universität in Berlin. Auf dem einen ist ein Foto von Nagihan Akarsel zu sehen, die kurdische Journalistin, Frauenrechtlerin und Forscherin wurde Anfang Oktober vor ihrer Wohnung in der Stadt Sulaimanija in der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak (Südkurdistan) erschossen. Auf der anderen Seite der Bühne hängt ein Plakat von Jina Mahsa Amini, die im Iran in Polizeigewahrsam starb und deren Tod große Proteste auslöste.

Wie sich Frauen in verschiedenen Teilen der Welt gegen die Praktiken multinationaler Konzerne und neue Formen des Kolonialismus wehren, ist eines der Themen des Eröffnungspodiums. Alle Rednerinnen berichten, mit welchen Schwierigkeiten sie konfrontiert sind – die Probleme sind je nach Region unterschiedlich. Frauen aus arabischen Ländern prangern an, dass dschihadistische Kräfte von westlichen Ländern finanziell unterstützt werden, die so eigene geopolitische Interessen durchzusetzen versuchen. Das passt zu kriegstreibenden Politikerinnen, die den Slogan der kurdischen Frauenbewegung Jin Jihan Azadi – Frauen, Leben, Freiheit – für ihre Zwecke kapern, aber den NATO-Partner Türkei unterstützen, der Krieg gegen Kurden führt.

Im interaktiven Teil der Konferenz haben die Teilnehmenden die Wahl zwischen acht verschiedenen Workshops: Widerstand gegen erzwungene Migration, Verteidigung von Sprache und Kultur oder Aufbau einer antifaschistischen Front – die Entscheidung fällt nicht leicht.

Ohne Frust

Nilüfer Koc ist Mitglied des Kurdistan National Congress, gemeinsam mit Mariam Rawi, der Vertreterin der Revolutionären Vereinigung der Frauen Afghanistans (RAWA), hat sie das Podium eröffnet. Einige Tage nach der Konferenz resümiert sie gegenüber jW: »Die Vielfalt der Widerstandsformen hat mich fasziniert«. Von Abya Yala (Bezeichnung für Lateinamerika, jW) bis Kurdistan kämpften Frauen gegen Unterdrückung. Anders als bei der ersten Internationalen Frauenkonferenz vor zwei Jahren in Frankfurt am Main seien dieses Jahr mehr jüngere europäische Frauen anwesend gewesen. »Junge Frauen wollen die Traditionen des europäischen Feminismus reformieren und von Feministinnen aus anderen Regionen der Welt lernen«, so Koc.

Die besprochenen Themen sind nicht neu und die Probleme vielseitig. Trotzdem kommt kein Frust auf: »Ein Raum voller Frauen, die auf Augenhöhe miteinander agieren, schon soviel durchgestanden haben und nicht aufhören zu kämpfen für eine feministische Vision. Das gibt mir Mut«, sagt eine junge Frau, während sie die ausgeliehenen Übersetzungskopfhörer im Eingangsbereich der TU Berlin zurückgibt.