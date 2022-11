»Wir machen weiter, bis Gisa freigelassen ist«

Olaf Döring/IMAGO Wenn man vergleicht, wie Schwarzfahrer etwa gegenüber »Cum-Ex«-Betrügern behandelt werden, dann weiß man, wie es um die Gerechtigkeit steht (Düsseldorf, Worringer Platz, o. D.)

Am 4. November ist eine Mitarbeiterin Ihres Projektes »Straßenleben« überraschend festgenommen worden. Wie kam es dazu?

Gisa ist 56 Jahre alt, verkauft seit vielen Jahren das Straßenmagazin Fiftyfifty und ist seit Jahrzehnten suchtkrank. Früher lebte sie auf der Straße und nahm Heroin – sie ist jedoch seit vielen Jahren davon weg und im Methadonprogramm, weshalb sie täglich zur Vergabe anreisen muss. Im Frühjahr 2019 ist Gisa zweimal ohne gültiges Ticket mit der Bahn gefahren und hat dafür eine Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung bekommen. Auch danach fuhr sie noch mehrfach ohne Ticket, weil das Arbeitslosengeld II vorne und hinten nicht reichte. Dafür bekam sie eine zweite Bewährungsstrafe, diesmal ein Jahr. Als Gisa im Frühjahr 2022 erneut ohne Fahrausweis erwischt wurde, widerrief die Staatsanwaltschaft Düsseldorf die Bewährung der ersten Strafe und beantragte vor Gericht auch den Widerruf der zweiten Bewährung.

Wie entschied das Gericht?

Der Richter sah eine günstige Entwicklungsmöglichkeit für Gisa und verzichtete auf die Inhaftierung wegen des zweiten Falles. Die Staatsanwaltschaft ließ sie jedoch wegen des ersten Falles auf dem Weg zur Methadonpraxis verhaften und ins Gefängnis bringen, wo sie jetzt sechs Monate absitzen soll.

Welche Aufgabe hat Gisa im Projekt »Straßenleben«?

Sie ist eine unserer Stadtführerinnen. Düsseldorf ist eine reiche Stadt mit sehr vielen armen Bewohnern. Tausende suchen eine Wohnung und finden keine, mehr als 200 Menschen leben auf der Straße. Zakk und Fiftyfifty haben ein Gemeinschaftsprojekt initiiert, bei dem auch ehemalige Obdachlose als Stadtführer arbeiten und einen Einblick in ihre Lebensrealität ermöglichen.

Welche Möglichkeiten sehen Sie und die Verteidigung?

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat ihren Antrag auf »Therapie statt Strafe« mit der Begründung abgelehnt, dass ihr »Verbrechen« nichts mit ihrer Suchterkrankung zu tun habe. Ihr Verteidiger stellt nun ein Gnadengesuch, dafür zuständig ist das Landgericht Düsseldorf. Aber auch der grüne Justizminister Benjamin Limbach hat die Möglichkeit zur Begnadigung. Vor ihrem Regierungseintritt waren die Grünen noch für die Abschaffung des von den Nazis eingeführten Strafrechtsparagrafen 265a (»Erschleichen von Leistungen«, jW), nachdem Gisa verurteilt wurde.

Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass ihr durch die Haft Obdachlosigkeit droht, nachdem sie ihr Leben wieder im Griff hatte.

Gisas Wohnung wird gerettet werden können. Wir haben aber schätzungsweise jährlich 7.000 Menschen, die wegen Schwarzfahrens ins Gefängnis müssen. Ich bezweifle, dass es bei all denen ähnlich gelingt. Ich gehe eher davon aus, dass die Zahl derer, die wegen Verstoß gegen Paragraf 265a inhaftiert werden, noch zunimmt, weil es unter dem Druck der Teuerung zunehmend mehr Menschen gibt, die sich zum Beispiel in Düsseldorf ein Sozialticket für knapp 40 Euro nicht leisten können. Besonders unappetitlich ist dabei, dass die Bundestagsabgeordneten, die ja diesen Paragraphen streichen könnten, selber kostenlos Züge und sogar Flugzeuge nutzen dürfen.

Am Montag protestierten Sie gemeinsam mit weiteren Initiativen vor der Staatsanwaltschaft und forderten Gisas Freilassung. Wie waren die Reaktionen darauf?

Das war ein weiterer Protest des Netzwerks »Tasche leer – Schnauze voll!« mit positiven Reaktionen aus der Stadtgesellschaft. Es war nicht die letzte Aktion in dieser Angelegenheit. Wir werden so lange weitermachen, bis Gisa freigelassen ist und der Schandparagraf 265a gestrichen wurde. Unsere Gedanken sind bei Gisa, sie hat in den letzten Wochen massiv unter der Angst vor dem Gefängnis gelitten und wiegt nur noch wenig über 40 Kilogramm. Gisa muss raus aus dem Knast, und ich wünsche mir sehr, dass unsere Solidarität sie da rausholen kann. Sie ist nur eine von vielen, denen es in diesem Land dreckig geht. Gisa hat ihr Leben lang versucht, sich von den Umständen nicht unterkriegen zu lassen und wurde jetzt in den Knast geschickt, weil sie zu arm war, um ein Ticket zu kaufen.