Polizei schoss sofort

Rolf Vennenbernd/dpa Blitzschnell war offenbar auch der Finger am Abzug der Maschinenpistole (Dortmund, 15.1.2021)

Es dauerte nur 0,717 Sekunden. Praktisch gleichzeitig mit dem Abfeuern einer Elektroimpulswaffe auf den 16jährigen Mouhamed Lamine Dramé ist offenbar der erste Schuss aus der Maschinenpistole eines Beamten auf den senegalesischen Geflüchteten abgefeuert worden. Das geht aus einem Bericht über den tödlichen Polizeieinsatz vom 8. August in Dortmund für den Rechtsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags hervor, aus dem die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag zitierte. Die Analyse einer Tonaufnahme habe ergeben, dass 0,717 Sekunden nach einem »wahrnehmbaren Tasergeräusch« die MP feuerte. Das dürfte die Version der Polizei erschüttern, die insgesamt fünf Schüsse aus der Waffe seien erst abgegeben worden, nachdem der Beschuss aus zwei Tasern nicht den erwünschten Effekt gezeigt hätte.

Tonspur ausgewertet

Dramé war in der Dortmunder Nordstadt in einem Innenhof von zwölf Polizisten umringt worden, weil er angeblich suizidgefährdet war. Ein Beamter war zur »Sicherung«, wie es später hieß, mit einer Maschinenpistole bewaffnet, zwei andere mit Tasern. Vier Schüsse aus der MP verletzten den Jugendlichen schwer. Er starb wenig später im Krankenhaus. Der Fall löste Proteste in der ganzen BRD und im Herkunftsland des Jugendlichen aus. Gegen fünf der eingesetzten Polizisten wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am späteren Tatort hatte ein Zeuge den Notruf der Polizei gerufen und war in der Leitung geblieben. So entstand ein Mitschnitt eines Teils des Einsatzes. Das Bundeskriminalamt (BKA) hat laut Justizministerium die Tonspur untersucht. »Verwertbare Sprachgeräusche« der beteiligten Polizisten habe man nicht heraushören können. Laut dem Bericht an den Landtag wurden inzwischen auch die Mobiltelefone der beteiligten Polizisten untersucht. Sie waren beschlagnahmt worden. Es hätten sich, so das Ministerium, keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Beamten sich nach dem tödlichen Einsatz zu ihren Aussagen abgesprochen haben könnten.

Wenn es nach einer Dienstanweisung für den Einsatz der Taser – offiziell Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) – gegangen wäre, hätte die Waffe in diesem Fall offenbar gar nicht eingesetzt werden dürfen. Der WDR hatte am Sonntag aus der Anweisung zitiert. »Grundsätzlich nicht geeignet sind DEIG zur Bewältigung von dynamischen Lagen im Kontext von Bedrohungen oder Angriffen mit Hieb- , Stich, Schnitt- oder Schusswaffen«, heiße es darin. In der Dienstanweisung werde auch darauf hingewiesen, dass die Person nicht in Bewegung sein dürfe. Begründung des polizeilichen Vorgehens in diesem Fall war aber gerade, dass Mouhamed Lamine Dramé ein Messer in der Hand gehabt habe, mit dem er sich hätte verletzen oder die Beamten angreifen können.

Gefahr für Leib und Leben

In Nordrhein-Westfalen hatten sich CDU und Bündnis 90/Die Grünen im Rahmen der Regierungsbildung auf ein Weiterlaufen der Testphase für Taser bis 2024 verständigt. Anders als in anderen Bundesländern, wo Taser nur Spezialeinsatzkräften in die Hand gedrückt werden, stehen die Elektroimpulswaffen in NRW auch Streifenbeamten zur Verfügung. Es reiche in drei von vier Fällen bereits, mit dem Einsatz des Tasers zu drohen, behauptete das Innenministerium zuletzt. Das tatsächliche Abfeuern der verkabelten Hakengeschosse birgt eine »gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben«, erklärte Polizeiwissenschaftler Martin Thüne gegenüber dem WDR. Nach Regierungsangaben seien sie in diesem Jahr bereits 500mal eingesetzt worden.

Das Bündnis »Solidaritätskreis Mouhamed« aus Dortmund ruft dort für den 19. November (Treffpunkt 13.30 Uhr, Hauptbahnhof/Katharinentreppe) zu einer Demonstration unter der Überschrift »Es gibt 1.000 Mouhameds – Sie verdienen Gerechtigkeit!« auf. Dramé habe sich in einer psychischen Krise befunden, heißt es im Aufruf. Bereits zwei Tage vor seinem Tod habe er Hilfe in einer psychiatrischen Klinik gesucht und sei wieder heimgeschickt worden. »Als die Polizei eintraf, saß Mouhamed in der hintersten Ecke eines Innenhofs – er war keine Gefahr für irgend jemanden«, so das Bündnis.