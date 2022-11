Nachschlag: Mit Rechten reden?

Sven Simon/IMAGO

Klar, jemanden wie Heinz-Christian Strache kannst du nicht ausreden lassen, wenn er seine Zeit in rechten Burschenschaften süffisant als Jugendsünden hinstellt oder sich vom historischen Faschismus distanziert, aber kein Problem damit hat, bei der FPÖ, den Neonazis Österreichs, Karriere zu machen. Eine Karriere, der dann die »b’soffene G’schicht« auf Ibiza ein Ende machte. Diesen Ton der Selbstbeweihräucherung und des ständigen Freispruchs in eigener Sache, den Strache perfekt drauf hat, willst du nicht unwidersprochen über den Äther gehen lassen. Mit Rechten reden? Dem magst du nicht mal zuhören, ohne dass sich was regt. Das gehört bei »Chez Krömer« zur DNA. Ausnahmen – wie die Folgen mit Torsten Sträter oder Kida Khodr Ramadan – bestätigen die Regel. Aber, und das sei ganz leise angemerkt, jedem famosen Konzept droht die Ermüdung. Und das wäre schade, weil das von Friedrich Küppersbusch produzierte »Chez Krömer« eines der tollsten Fernsehformate ist, die der RBB im Programm hat. (mis)