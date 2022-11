Je stärker, desto verhasster

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Verbindung zwischen China und Deutschland: Die Neue Seidenstraße im Hafen von Mukran (11.2.2022)

Die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist der »Schutz kritischer Sektoren« vor chinesischen Investitionen. Das Handelsblatt fragte am Mittwoch: »Bekommt China zu viel Einfluss auf sensible Wirtschaftsbereiche in Deutschland?« Und nachdem die Bundesregierung schon die Übernahme der Chipfertigung des Dortmunder Unternehmens Elmos durch eine Firma aus China gestoppt hatte, folgte nun ein weiteres Übernahmeverbot aus diesem Grund. Am Nachmittag untersagte das Kabinett auf Geheiß von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) abermals den Verkauf einer Chipfertigungsanlage von Elmos an einen chinesischen Investor.

Zuvor hatten in der Presseberichterstattung vor und während des Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) im Oktober – »die große Show« (Die Zeit) – Klagen darüber dominiert, dass Staats- und Parteichef Xi Jinping eine dritte Amtszeit anstrebe. Tatsachen wurden verdreht dargestellt, aus dem Zusammenhang gerissen und positive Entwicklungen, die objektiv nicht geleugnet werden können, mit einem »Ja, aber …« versehen. Im Hinblick auf die Neue Seidenstraße (engl. »Belt and Road Initiative«) heißt es: Der chinesische Kampf um Einfluss und Macht in Europa schlage sich vor allem »in massiven Investitionen in Logistik und Infrastruktur« nieder, so der Begleittext zur Anfang Oktober veröffentlichten WDR-Dokumentation »Chinas langer Arm: Die Seidenstraße in Europa«.

Warum ist das so? Die Volksrepublik ist seit 70 Jahren überaus erfolgreich und vor allem in den vergangenen Jahren zu einer aus westlicher Sicht ernstzunehmenden Konkurrentin geworden. Das neue Schlagwort lautet »Systemwettbewerb«. Ablesen lässt sich der Erfolg unter anderem am Bruttoinlandsprodukt (BIP), das seit Beginn der 90er Jahre kontinuierlich gestiegen ist, und im vergangenen Jahr nach Angaben von Statista vom 25. Oktober einen neuen Rekordwert von rund 17,7 Billionen US-Dollar erreicht hat. Für das Jahr 2022 wird das BIP Chinas auf rund 20,3 Billionen US-Dollar prognostiziert. Damit ist die chinesische Volkswirtschaft zur zweitgrößten Ökonomie aufgestiegen und wird bald die Nummer eins sein.

Diese Zahlen haben auch reale Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Nachdem im vergangenen Jahr die absolute Armut in China überwunden wurde, haben alle Chinesen genügend zu essen, Bildung und ein Dach über dem Kopf. Während weltweit der Hunger zunimmt und die globale Sterblichkeitsrate steigt, übertrifft Chinas durchschnittliche Lebenserwartung (78,2 Jahre) beispielsweise jene der »vorbildlichen« Demokratie USA mit 77,2 Jahren. Im Gegensatz zu den führenden Industrienationen starben in China (Stand Juni) weniger als 18.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus – bei einer Gesamtinfektionszahl von etwas mehr als drei Millionen Fällen.

Um diese Erfolge zu diskreditieren, wird Xi als Diktator bezeichnet, wird die kommunistische Führung und die chinesische Regierung als ein autoritäres Regime dargestellt. Die Verlängerung der Amtsperiode des Präsidenten und Generalsekretärs um weitere fünf Jahre diene nur der weiteren Vertiefung der Diktatur von Xi und einer kleinen Gruppe höriger Beamter, lautet die gängige Erzählung.

Davon lässt sich in Beijing niemand beeindrucken. Xi erklärte auf dem Parteitag: »Wir werden uns von starkem Wind, unruhiger See und selbst gefährlichen Stürmen nicht einschüchtern lassen.« Und das trifft offenbar auch auf die Bevölkerung zu. Im Oktober veröffentlichte die South China Morning Post aus Hongkong einen Stimmungsbericht, der Informationen aus Gesprächen mit chinesischen Bürgern bestätigt: »Xi Jinping hat das Land sehr gut regiert, darum unterstützen wir eine dritte Amtszeit«.

Vor allem bei den ärmeren Schichten ist die Unterstützung besonders groß, da sich die Lebensbedingungen für diese Gruppe in den vergangenen Jahren deutlich verbessert haben. Das gilt auch für die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Die Lockdowns treffen zwar nicht auf Begeisterung, werden aber akzeptiert, da dadurch Hunderttausende Menschenleben gerettet werden konnten.

In der EU und auch in Deutschland stellt sich die Wirtschaft auf eine Rezession ein – da darf es in der Volksrepublik kein Wachstum geben. Vor allem die USA fürchten, ihre hegemoniale Stellung in der Welt zu verlieren. Sie bekämpfen den potentiellen Herausforderer auf allen Ebenen. Mittels eines propagandistischen Feldzugs werden die Menschen in den G7-Ländern auf die Folgen eines Wirtschaftskrieges vorbereitet: Entflechtung der Ökonomien (»Decoupling«), Handelsbeschränkungen und Sanktionen. Wenn das Lebensniveau sinkt, dann ist es nicht die Krise des neoliberalen Kapitalismus, sondern die Diktatur von Xi Jinping, vor der der Westen die »freiheitliche Demokratie« verteidigen müsse. Dass die kontinuierliche Politik in China fast eine halbe Million Menschen in den Mittelstand gehoben hat, dass weitere 300 bis 400 Millionen Menschen aus der chinesischen Bevölkerung das Potential haben, sich dieser mittleren Einkommensgruppe anzuschließen, wird geflissentlich übersehen.