Erinnerung an Novemberpogrome

Jacob Schröter/Imago

Am 84. Jahrestag der deutschlandweiten antisemitischen Pogrome vom 9. November 1938 hat der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde in Thüringen, Reinhard Schramm, vor dem Erstarken nationalistischer Kräfte gewarnt. Mit ihnen nähmen auch Antisemitismus, Antiziganismus »und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« zu, sagte Schramm am Mittwoch bei einer Gedenkveranstaltung auf dem Jüdischen Friedhof (Foto) in Erfurt. (dpa/jW)