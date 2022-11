»Man muss solche Angriffe öffentlich machen«

Ralph Peters/imago Demonstranten in Frankfurt am Main (17.9.2018)

Der hessische Verfassungsschutz hat versucht, Sie durch direkte Ansprache in Frankfurt zur Tätigkeit für diese Behörde zu bewegen. Ihre Organisation hat den Vorgang öffentlich gemacht und spricht in diesem Zusammenhang von einer »fingierten Situation«. Was ist da genau passiert?

Im September dieses Jahres rief mich eine Frau vom Ordnungsamt an. Unter dem Vorwand einer amtlichen Angelegenheit wurde ich dorthin eingeladen. Ich wunderte mich zwar, woher sie meine Nummer hatten, habe aber weiter nicht darüber nachgedacht. Vor Ort traf ich jedenfalls einen Mitarbeiter vom Ordnungsamt. Dieser nahm mich mit und sagte, ich solle in einem anderen Büro noch schnell ein paar Fragen beantwortet, bevor ich zu ihm käme. In diesem Büro begrüßten mich zwei Männer. Sie waren freundlich, machten aber rasch die Tür zu. Daraufhin stellten sie sich als Mitarbeiter des Verfassungsschutzes vor. Sie sagten, dass das Ordnungsamt mit ihnen zusammenarbeite und dass dieser Vorgang völlig normal sei. Sie fragten mich, ob ich mir vorstellen könne, weshalb sie sich für mich interessierten und begannen, mir darzulegen, was sie alles über mich wüssten.

Was wollten die von Ihnen?

Genau kann ich das nicht sagen, weil ich sie unterbrach und das Gespräch beendete. Beide rieten mir mehrfach, mit ihnen zusammenzuarbeiten, und betonten, dass sie es schade fänden, wenn ich gehe. Ich könne mit ihnen offen reden, wenn ich Kritik an ihrer Behörde hätte.

Gab es in der Vergangenheit bereits Anzeichen für Überwachung?

Dass die politische Arbeit mit Repression und Überwachung seitens des Staates verbunden ist, ist für mich selbstverständlich gewesen. Ein konkretes Anzeichen für solch eine eindeutige personenbezogene Beobachtung konnte ich allerdings, zumindest auf mich selbst bezogen, bisher nicht erkennen.

Sie vermuten, die Ablehnung der NATO oder die Solidarität mit Palästina könnte ein Motiv für das Interesse des Verfassungsschutzes sein. Haben Sie dafür konkrete Anhaltspunkte?

Anzeichen für eine Überwachung gab es in Vorbereitung auf einen Aktionstag zur Nakba. Ich bin sehr aktiv in der Palästina-Solidaritätsarbeit und bin dafür zum Beispiel auch bereits als Anmelder beim Ordnungsamt aufgetreten. Die Palästina-Solidarität ist in Deutschland ja bekanntlich seit Jahren der Diffamierung, Repression und Kriminalisierung durch Behörden, Politik und Medien ausgesetzt. 2021 wurde versucht, unsere Demo zum Nakba-Tag in Frankfurt zu verbieten. Daneben beteiligen wir uns als KO derzeit sehr aktiv an der Debatte, die in der kommunistischen Bewegung um den ­Ukraine-Krieg aufgekommen ist. Trotz der Dissense, die es in dieser Frage auch innerhalb unserer Organisation gibt, haben wir einen klaren Anti-NATO-Konsens und sind in Frankfurt auch wiederholt mit entsprechenden Positionen auf die Straße gegangen: Wir kritisieren also die Sanktionen, die Waffenlieferungen an die Ukraine und die Rolle der NATO in der Ukraine.

Gegen solche Anti-NATO-Positionen gehen die deutschen Behörden seit Monaten aggressiv vor – mit Fahnen- und Sprechverboten, der Auflösung von Versammlungen und Anzeigen. Vielleicht hat der Verfassungsschutz auch die Debatte, die wir um die Imperialismusfrage führen, als solche zum Anlass genommen: Wir gehen mit den Meinungsverschiedenheiten, die sich auch innerhalb unserer Organisation aufgetan haben, transparent nach außen hin um und versuchen, die Debatte bewegungsöffentlich zu führen. Wir sehen das als Stärke, aber es mag gut sein, dass die Geheimdienste hier eine Schwäche wittern, die sie ausnutzen können. Der Anquatschversuch fand kurz vor unserem Kommunismus-Kongress in Berlin statt.

Wie gehen Sie weiter mit dem Vorgang um?

Die stärkste Waffe gegen die Repression ist die Solidarität. Es ist wichtig, solche Angriffe mit den Genossen kollektiv auszuwerten, die Betroffenen nicht allein zu lassen und für die Zukunft daraus zu lernen. Wichtig ist es aber auch, solche Angriffe öffentlich zu machen – um die Bewegung zu informieren und den Geheimdiensten unmissverständlich klar zu machen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen und dass wir ihre Arbeit, wo wir nur können, in die Öffentlichkeit zerren.