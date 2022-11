»Gewalt und Ausgrenzung sind hier an der Tagesordnung«

Kamil Jasinski/Reuters Sollen nach Ankunft in der BRD gegenüber rechten Angriffen und Anfeindungen nicht schutzlos sein: Aus der Ukraine geflüchtete Roma-Kinder in der Slowakei (Vysne Nemecke, 11.3.2022)

Der thüringische Landkreis Eichsfeld hat aufgrund gravierender Drohungen entschieden, den Mietvertrag für eine Halle im Ort Leinefelde zurückzuziehen, die als Unterkunft für Geflüchtete gedacht war. Wie kam es dazu?

Der Landrat Werner Henning hat diese Entscheidung aufgrund von massiven rassistischen und explizit antiziganistischen Drohungen getroffen. Wir und die Opferberatungsstelle Ezra fordern: Die Landesregierung muss in Zusammenarbeit mit den Kommunen endlich erkennbare Anstrengungen gegen zunehmende rassistische und antiziganistische Hetze sowie für eine menschenwürdige Unterbringung aller Geflüchteten unternehmen.

Was ist in Leinefelde geschehen?

Dort gab es außer einem Video noch Flugblätter mit antiziganistischen Lügen und Hasstiraden. Auf diesen Flugblättern sind private Adressen und Telefonnummern des stellvertretenden Landrates und des Unternehmers, dem die Halle gehört, veröffentlicht worden. Als Urheber vermutet man Personen aus dem Umfeld des notorischen Neonazis Thorsten Heise von der NPD. Aber es gibt bislang keine Beweise.

Die massive antiziganistische Hetze gegen geflüchtete Roma aus der Ukraine wird zudem in einigen Thüringer Landkreisen befeuert durch die extrem rechte AfD sowie einzelne Landes- und Kommunalpolitiker demokratischer Parteien. Hinzu kommt ein institutioneller Rassismus bei den zuständigen Behörden, indem Roma, gegenüber anderen Geflüchteten aus der Ukraine, offenbar einer Ungleichbehandlung ausgesetzt sind.

Ist das gesellschaftliche Klima in Thüringen in dieser Hinsicht belasteter als in anderen Bundesländern?

Gewalt und Ausgrenzung gegenüber allochthonen Roma (allochthon bezeichnet Personen bzw. Bevölkerungen mit einer gebietsfremden sozialen Herkunft oder Abstammung, jW) sind hier in Thüringen an der Tagesordnung. Nicht nur gegen aus der Ukraine geflüchtete Roma. Diese sind nur ein besonders leichtes Ziel, da sie durch ihren Aufenthalt in Massenunterkünften leicht zu identifizieren sind und es sich hauptsächlich um Frauen und Kinder handelt, da werden Deutschnationale nämlich mutig.

Was kritisieren Sie am Verhalten von Landesregierung, Landkreisen und Kommunen? Was sind Ihre Forderungen an Politik und Behörden?

Unser Hauptkritikpunkt an den Behörden ist: Während weiße Ukrainer ein bis zwei Monate in einer Massenunterkunft verbleiben und dann eine Wohnung zugewiesen bekommen, beobachten wir, dass Roma seit Mai in Turnhallen leben, also schon über ein halbes Jahr. Begründet wird das immer damit, dass es sich angeblich um Großfamilien handelt, für die es nun mal keine Wohnungen gäbe, aber die klassische Großfamilie ist die absolute Ausnahme. In aller Regel bestehen hier die Familien aus zwei bis fünf Personen.

Was steckt nach Ihrer Einschätzung hinter dieser Ungleichbehandlung?

Es drängt sich der Eindruck auf, dass man mancherorts versucht, die Roma-Familien möglichst menschenunwürdig unterzubringen, in der Hoffnung diese würden dann »weiterziehen«. Eine adäquate Verständigung mit den Roma, die in vielen Fällen weder russisch noch ukrainisch sprechen, ist den Behörden nicht möglich. Wir bieten hier als Landesverband Übersetzer und Sozialarbeiter mit der notwendigen sprachlichen und kulturellen Kompetenz an. Dieses Angebot wird allerdings von manchen Landkreisen abgelehnt.

Im Landkreis Sömmerda ist es zur Eskalation gekommen. Was ist da genau passiert?

In Sömmerda würde ich nicht von einer Eskalation sprechen. Ein rechter Meinungsmacher namens Brauner hetzt im Verbund mit der AfD gegen Roma, weil die dem Staat auf der Tasche lägen und nicht arbeiten würden. Dem Landrat ist die von uns angebotene Hilfe zu teuer, es ist ohnehin seine letzte Amtszeit, und es scheint ihm gleichgültig zu sein, ob nach ihm die AfD oder die Sintflut kommt.