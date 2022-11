Post macht Kasse

Michael Gstettenbauer/IMAGO Früher geachtet, heute Geisel des Verwertungszwangs: Die gelbe Post ...

Am Dienstag ging die Post nur an der Börse ab und auch bloß für ein halbes Stündchen. Nach Vorlage der Bilanzzahlen legte die Aktie des weltweit führenden Logistikers auf dem Frankfurter Parkett einen kleinen Satz nach oben hin. Wie die Deutsche Post DHL Group am Morgen mitteilte, rechnet der Bonner Dax-Konzern für 2022 mit einem Rekordgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 8,4 Milliarden Euro, nach acht Milliarden Euro im Vorjahr. Auf ein Allzeithoch steuert das Unternehmen auch beim Umsatz zu, der im dritten Quartal mit 24 Milliarden Euro 20 Prozent über dem Vergleichswert von 2021 lag. Ein »nach Branchen und Regionen hervorragend ausbalanciertes globales« Geschäft sowie »unsere engagierten Beschäftigten (machen) uns weltweit zu einem verlässlichen Partner für unsere Kunden – ganz besonders in den aktuell volatilen Zeiten«, schwärmte der Vorstandsvorsitzende Frank Appel.

Verlässlich? Nicht nur verbreitete sich am Montag die Meldung, wonach ein Postbote aus Mönchengladbach 170 Briefe im Müll entsorgt haben soll. Lange und mithin vergebens auf ihre Sendungen müssen dieser Tage und Wochen noch sehr viel mehr Menschen warten. Allein im Oktober sind bei der Bundesnetzagentur rund 9.700 Beschwerden von Bürgern eingegangen, weil Postkarten, Briefe und Pakete verspätet oder gar nicht bei ihnen angekommen waren. Dies waren nahezu doppelt so viele Eingaben wie im September. Im ganzen Jahr 2021 gab es davon rund 15.000, während es 2022 Stand jetzt schon über 30.000 sind. Der Trend zu mehr Rügen »hält nach wie vor an«, erklärte ein Behördensprecher gegenüber dpa. Die Post dagegen sprach von »lokalen Problemen«, begründet diese mit dem hohen Covid-19-Krankenstand und einem angespannten Arbeitsmarkt.

Ausfälle und Ausreden

Allerdings schrieb die dpa von einer anonymen Wortmeldung, mit der ein »Angestellter Post« den Verweis auf die Coronalasten als vorgeschoben bezeichnet. Vielmehr sei der Personaleinsatz aus Kostengründen viel zu knapp geplant gewesen, so der Kritiker. Das Unternehmen hält dagegen, im Juli 6.800 Pandemieausfälle verzeichnet zu haben, im Juli 2021 wären es nur 100 gewesen. Beeinträchtigungen zeigten sich demnach in 100 der gut 5.000 Zustellbezirke, dort fehlten bis zu 30 Prozent der Belegschaften. Dies sei etwa in Berlin, in Süddeutschland und allgemein in Ballungszentren der Fall. Insgesamt habe sich die Lage aber »weiter entspannt«, auch weil man in den zurückliegenden Wochen 3.000 neue Zusteller eingestellt habe. Im übrigen, so ein Firmensprecher, gehe die Zunahme an Beschwerden auf die verstärkte mediale Berichterstattung zum Thema zurück, was wohl heißen soll: Ohne Öffentlichkeit wäre alles halb so wild – fürs Image, nicht die Verbraucher.

Von denen haben sich nach dpa-Angaben einige direkt an Bundestagsabgeordnete gewandt. In einem Fall beklagt ein Saarländer, seit Wochen keine Post in einer Zeit erhalten zu haben, in der er wegen eines Todesfalls in der Familie dringend darauf angewiesen sei. Pascal Meiser von der Bundestagsfraktion Die Linke hält die Misere für hausgemacht. Schuld sei die »Teilprivatisierung und der massive Renditedruck, in dessen Folge immer wieder vor allem beim Personal gespart wurde«. Es sei »kein Wunder, dass die Post nicht ausreichend qualifizierte Leute findet, wenn Neueinstellungen größtenteils befristet vorgenommen werden«, monierte er am Dienstag gegenüber junge Welt. Von den zuständigen Bundesministern Christian Lindner (FDP) und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) erwartet der Politiker, sich für eine »entsprechende Veränderung der Unternehmenspolitik einzusetzen«.

Auf die Finger

Möglichkeiten dahingehend könnten sich bei den anstehenden Verhandlungen für eine Postgesetzreform ergeben. Der Chef der Netzagentur, Klaus Müller, hatte jüngst empfohlen, seiner Behörde Sanktionsmaßnahmen einzuräumen, um so den Druck auf die im Markt agierenden Unternehmen zu erhöhen. Gleichlautende Forderungen nach einem System abgestufter Strafen, das die Verhängung hoher Bußgelder einschließt, kommen inzwischen sogar aus den Reihen von Union und FDP. Die Führung der Post AG meint dagegen, Sanktionen würden in solch »herausfordernden Situationen« wie heute nicht helfen.