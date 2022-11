»Kuba zwischen nachhaltiger Landwirtschaft und Nahrungsmittelimporten«. Die Kubanische Revolution hat auf dem Land für weitreichende Veränderungen gesorgt. Beachtenswert ist dabei der Wandel von industrialisierter Landwirtschaft zur urbanen, ökologischen und nachhaltigen Agrarwirtschaft. Trotz dieser Erfolge muss Kuba weiterhin einen großen Teil der Nahrungsmittel importieren. Mit Zukunftsforscher Edgar Göll. Mittwoch, 9.11., 18 Uhr, Ort: Helle Panke, Kopenhagener Str. 76, Berlin. Veranstalter: Cuba Sí

»Für Frieden und Demokratie – Leo Jogiches, der Mann hinter Rosa ­Luxemburg«. Vortrag. An seinem ehemaligen Wohnort in der Schwarzastr. 9 in Berlin-Neukölln soll eine Gedenktafel an eine zentrale Figur des linken Widerstands gegen die Kriegspolitik des Kaiserreiches erinnern. Ab 1916 war er Kopf der illegalen Spartakusgruppe, zu der auch Rosa gehörte, deren langjähriger Lebenspartner und enger Vertrauter er war. Es sprechen: Ottokar Luban und Jörn Schütrumpf. Donnerstag, 10.11., 19 Uhr. Ort: Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Str. 141, Berlin. Veranstalter: Koordinationsgruppe 1918 Berlin

»Conducta – Wir werden sein wie Che«. Film aus Kuba. Der Film erzählt von dem elfjährigen Chala, der mit seiner jungen alkohol- und drogenabhängigen Mutter zusammenlebt. Die Rollen sind vertauscht, eher versorgt Chala seine Mutter. Der Film gewann den Hauptpreis beim Festival des Neuen Lateinamerikanischen Films in Havanna. Freitag, 11.11., 16 Uhr. Ort: Kino im Künstlerhaus, Sophienstr. 2, Hannover. Veranstalter: 4. Festival des kubanischen Films