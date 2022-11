Nachschlag: Selbst denken

imago images/Günther Ortmann Hat ihren eigenen Kopf und lässt sich nicht unterkriegen: Die frühere Russland-Korrespondentin der ARD, Gabriele Krone-Schmalz (o. D.)

Wir haben etwas vergessen – nämlich auf einen ganz hervorragenden Vortrag hinzuweisen, den Gabriele Krone-Schmalz Mitte Oktober in der Volkshochschule Reutlingen über »Russland und die Ukrai­ne« hielt. Der wurde in der Zwischenzeit auf Youtube schon fast eine Million Mal geklickt. Die Reaktion spricht Bände. Im Interview mit der Webseite T-online zum Beispiel beanstandet der »Osteuropaforscher« Klaus Gestwa, die langjährige ARD-Korrespondentin in Moskau verbreite die »politisch bedenkliche Mär«, dass der Westen »Putins ausgestreckte Hand« stets zurückgewiesen und Russland »nicht auf Augenhöhe behandelt« habe. Trifft das nicht bis jetzt zu? Auch hält Gestwa nichts von dem Vorschlag, dem russischen Präsidenten einen »gesichtswahrenden Ausweg« aus dem Konflikt zu weisen. Dabei argumentiert Krone-Schmalz differenziert und kritisch gegenüber Russland. Den Krieg bezeichnet sie als schweren Fehler. Aber man bilde sich selbst ein Urteil – was anscheinend nicht erwünscht ist. (jt)