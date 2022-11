»Die Erde zum Weinen bringen«

Mark Niedermann Das Werk als Gedächtnis: »Palimpsest« (2013–2017)

Ihre Installation »Palimpsest« widmet sich den Flüchtenden, die auf dem Weg nach Europa ertrunken sind. In der Fondation Beyeler in Riehen/Basel füllen die porösen Bodenplatten den mit 400 Quadratmetern größten Saal des Museums aus. Welche Rolle spielt die riesige Dimension des Werks?

Ich denke, dass diese unermessliche Tragödie epische Ausmaße hat, und doch ist das ein alltägliches Ereignis, das die meisten Menschen nicht interessiert.

Auf den begehbaren Steinplatten sammeln sich nach und nach Wassertropfen, die sich zu Buchstaben und dann zu Namen verbinden und anschließend wieder versickern, in einem ständigen Kreislauf von Einschreibung und Auslöschung. Dabei überlagern sich die Buchstaben in Schichten, als Palimpsest. Was bedeutet diese Metapher?

Ich wollte, dass diese Arbeit funktioniert wie unsere Erinnerung. Wir Menschen haben ja ein schwaches Gedächtnis. Ich schreibe also die Namen von Migranten auf Sand, die von 1994 bis 2000 im Mittelmeer ertrunken sind. Die Namen sind kaum noch lesbar, weil das Vergessen bereits stattgefunden hat. Und dann liegen weitere Namen jüngerer Opfer über diesen Namen, nur für einen Moment – bis sie verschwinden. Diese Präsenz ist wie ein Geist, es gibt keine Möglichkeit, sie zu bewahren. Das Werk funktioniert wie unser Gedächtnis, es ist schwach und zerbrechlich.

Es erinnert an einen poetischen Friedhof.

Ja, es ist ein Friedhof. Man muss sehr vorsichtig damit umgehen, um nicht auf die Namen zu treten, aus Respekt, aber auch, weil man das Stück beschädigen könnte. Ich betrachte meine Arbeit als Akt der Trauer, versuche eine Poesie der Trauer zu schaffen.

Welche Rolle spielt dabei das Wasser?

Die Wassertropfen sind wie die Tränen unserer Augen. Manchmal fügen sie sich zusammen und erlauben es, einen Namen zu lesen. Es sind Tränen, die dieses Stück erschaffen, so dass es trotz seiner Ausmaße sehr zart ist. Dann versickern sie wieder, so wie diese Menschen verschwunden sind, wie ein Leben einfach untergeht. Beinahe wie ein letzter Atemzug. Mir gefällt aber auch der Gedanke, dass Leben ohne Wasser nicht möglich ist.

Wie sind Sie bei Ihren Recherchen vorgegangen?

Ich habe bei der EU eine Liste der Namen angefragt. Die Herausgabe der Liste wurde abgelehnt. Dann habe ich in Italien und Griechenland Namen angefragt, ebenfalls ohne Erfolg. Also habe ich Zeitungen in mehreren Sprachen durchforstet und übersetzt, Zeitungen aus Spanien, der Türkei und Syrien, auch soziale Medien, denn manchmal posten die Familien Namen. Die Idee war, dass, wenn niemand um diese Namen weint, die Erde selbst diese Namen weinen sollte. Ich wollte die Erde zum Weinen bringen.

Sie kommen aus Bogotá in Kolumbien. Inwieweit fühlen Sie sich Erfahrungen von Geflüchteten in Europa verbunden?

Ich beschäftige mich viel mit den Ereignissen, die dort stattfinden, mit unseren Kriegen. Aber ich halte es für wichtig, was mit den Migranten aus dem Nahen Osten, aus Afrika, aus Südostasien geschieht, dass praktisch kein Akt der Trauer stattfindet, dass diese Leben unbetrauert bleiben. Einer von sieben Menschen ist heute in Bewegung: 280 Millionen Menschen, die ihre Länder verlassen, rund 720 Millionen Binnenvertriebene – das sind fast eine Milliarde Menschen. Das macht das Thema, zumal es mit der Klimakrise zusammenhängt, zum wichtigsten unserer Zeit. Wir leben auf einem sehr kleinen Planeten, und wir sind alle ein Teil von ihm. Deshalb möchte ich diese Verbindung herstellen.

Politische Gewalt ist etwas, womit Sie auch in Kolumbien zu tun haben. Inwiefern sind Ihre Erfahrungen übertragbar?

Es gibt die Gewalt zu Hause. Man darf aber die Gewalt durch den globalen Norden nicht übersehen. Europa braucht keine Mauer, weil man das Mittelmeer hat. Dazu gibt es eine Politik der Gleichgültigkeit. Unwissenheit, beabsichtigte Unwissenheit, wird in Europa kultiviert, und so, wie Wissen Macht ist, ist auch Unwissenheit Macht. Wenn man die Dimension des Problems nicht erkennt, kann man sich von der Verantwortung freisprechen und die koloniale, imperiale Vergangenheit Europas, die dessen Reichtum begründet hat, einfach ignorieren.

Fühlen Sie sich manchmal dazu verleitet, mehr über die Geschichten der Opfer zu erzählen?

Ich bin keine Journalistin, ich bin Künstlerin. Ich muss respektvoll sein, nicht nur gegenüber den Opfern, sondern auch gegenüber dem Betrachter, der die völlige Freiheit haben sollte, das Werk so zu verstehen, wie er möchte. Ich kann also nicht mehr sagen oder einfügen, denn dann würde ich diese Freiheit einschränken.

Kann die Kunst die Würde der Opfer wiederherstellen?

Wenn man die Bilder von Hunderten von Migranten auf Booten sieht, dann übersieht man, dass diese Menschen Träume haben, Hoffnungen, Familien, Freunde, Liebhaber. Dieser Aspekt eines vollständigen Lebens wird verweigert, nur der biologische Aspekt wird anerkannt. Wenn ich Schönheit in ihr Leben bringe, füge ich Würde hinzu. Das ist, was ich versuche. Das Kunstwerk sollte etwas außerordentlich Schönes sein, wie ein Leben.