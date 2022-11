Praxis des Nettseins

Michael Kaeser Nach links muss man blättern: Büchertisch in Nürnberg

Grundsätzlich ist sich die Linke uneinig. Dass sie sich balgt, ist mehr Alltag denn Ausnahme. Aber die, die sich im Januar auf dem Berliner Friedhof der Sozialisten um die Sinnhaftigkeit gewisser Gedenksteine angiften, sind auf der Linken Literaturmesse in Nürnberg ausgesprochen nett zueinander. Respektvolles Miteinander ist »gelebte Praxis«, wie Raphael Fleischer, einer der Organisatoren der Messe, am Rande der 27. Ausgabe vergangenes Wochenende erzählt.

Gelebte Praxis auch: Bei kleinem Budget arbeiten die Veranstaltenden allesamt ehrenamtlich. Dafür ist der Besuch kostenlos. Und die Einladung wird angenommen. Der Zuspruch sei »sehr stark«, wie Fleischer am Messesamstag feststellt, und das, obwohl die ganz prominenten Schwergewichte der schreibenden Linken diesmal nicht im Programm auftauchen, also auch niemand allein dafür anreist, um etwas von der Aura von Wolfgang Fritz Haug und Co. abzubekommen, wie es hier durchaus auch schon der Fall war.

Neben der Tatsache, dass »zwei Jahre Zoom die Leute nicht davon abgebracht haben, in einen Zug zu steigen«, wie Fleischer sagt, war das Programm ein ansprechendes Angebot. Aktuelle Debatten mit Sprengkraft waren davon nicht ausgenommen: Fünf Runden widmeten sich aktuellen Haltungsfragen zum Militarismus mit Bezug auf den Krieg in der Ukraine.

Die Renner waren Veranstaltungen, die aktuelle Kämpfe in Deutschland thematisierten. Die Präsentation des bei Unrast erschienenen Buches »Revolutionäre Stadtteilarbeit« – herausgegeben von der Berliner Gruppe Vogliamo tutto – sowie die Ausführungen von Unsere-Zeit-Autor Manfred Sohn zur Enteignung von Energiekonzernen waren die bestbesuchten Panels am Samstag.

Aber auch in kleiner Runde macht es Spaß. Reinhard Jellen stellt mit »Ironie und Warenfetischismus« seinen in diesem Jahr beim Mangroven-Verlag veröffentlichten »Nachlass« vor. Der Autor, der keiner mehr sein will und kann, weil damit nichts zu verdienen ist, er das mit zwei Kindern aber durchaus müsste, liest aus der Sammlung vom Schmissigsten, was er für die junge Welt so geschrieben hat. Es wird gelacht mit dem die Postmoderne verachtenden Autor, über dessen Auswahl aus einem nach einer alten Hauptseminararbeit Jellens über Ironie bei Thomas Mann betitelten Buch, über rotgrüne Demagogie in Regierungsverantwortung und das »L. A. der Sudeten«, Geretsried. Legere Diskussionsleitung, alle dürfen reden, aber auf die Frage, woher denn eines der verlesenen Zitate stammt, bleibt der Raum stumm. Jellen lüftet die Lösung selbst – und der Gewinn eines von ihm ausgegebenen Freibiers ist vertan. Müssen wohl alle nochmal die Marxsche »Kritik des Gothaer Programms« nachholen. Auf den vollbelegten Standmetern in der »Kulturwerkstatt« finden sich davon ausreichend antiquarische Exemplare nebst allerlei Neupublikationen, die von der Trotzkistin mit Adornoanleihen bis zum postmaoistischen Autonomen alle abholen.

Es ist schon spät, als Verleger und Übersetzer Glenn Jäger (Papyrossa-Verlag) aus dem Manuskript der für den Januar angekündigten Übertragung aus dem US-Amerikanischen von Vincent Bevins »The Jakarta Method« liest. Bevins weist in seinem Buch nach, dass das massenhafte Abschlachten von vermeintlichen oder echten Kommunistinnen und Kommunisten im Indonesien der 1960er vom US-Imperialismus als Blaupause zur gewaltsamen Installation von Contras in Lateinamerika diente; »Jakarta« als gängiges Schlagwort für Putsch und Massenmord. Auch hier die Diskussion antiautoritär entregelt: Jäger gibt zeitweise die Führung an einzelne aus dem Publikum ab.

Danach zur lockeren Nachbesprechung in ein Restaurant. Sein Bier zahlte jeder selbst.