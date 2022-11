Anno … 45. Woche

1887, 11. November: Die Anarchisten August Spies, Albert Parsons, George Engel und Adolph Fischer, die im Vorjahr den mehrtägigen Streik in Chicago mitorganisiert hatten, bei dem am 4. Mai eine Bombe Richtung Polizei geworfen worden war, durch die zwei Dutzend Menschen starben, werden trotz internationaler Proteste gehängt. Der Streik hatte am 1. Mai 1886 mit dem Ziel der Reduzierung der täglichen Arbeitszeit von zwölf auf acht Stunden begonnen. Die Haymarket Riots an diesem und den darauffolgenden Tagen begründeten die Tradition der internationalen Arbeiterbewegung, den 1. Mai als Kampftag der Arbeiterklasse zu begehen.

1917, 7. November: In Petrograd beginnt der bewaffnete Aufstand unter Leitung der Bolschewiki und des vom Petrograder Sowjet gebildeten »Revolutionären Militärkomitees«. Nach dem Signalschuss des Kreuzers »Aurora« beginnt der Sturm auf das Winterpalais, den Sitz der Provisorischen Regierung, und andere strategisch wichtige Orte in der Stadt. Der am 8. November zusammentretende II. Allrussische Sowjetkongress beschließt die Machtübernahme durch die Sowjets, das Dekret über den Frieden und das Dekret über Grund und Boden bei entschädigungsloser Enteignung der Gutsbesitzer. Unter Vorsitz Lenins wird die erste Sowjetregierung (»Rat der Volkskommissare«) gebildet.

1942, 11. November: Als Reaktion auf die Landung der Alliierten in Algerien im Zweiten Weltkrieg marschieren deutsche Truppen auch in das bis dahin unbesetzte Vichy-Frankreich ein. Damit hat das Regime unter Philippe Pétain seine ohnehin geringe faktische Macht weitgehend eingebüßt. Trotzdem lassen die deutschen Besatzer das Vichy-Regime im Amt.

1947, 12. November: Die im Februar 1947 in Berlin gegründete Wochenzeitung Junge Welt wird zum Zentralorgan der Freien Deutschen Jugend. Ab dem März 1952 erscheint sie als Tageszeitung und entwickelt sich bald zum auflagenstärksten Presseerzeugnis der DDR.