Jetzt Nudeln kaufen

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Lohnerhöhungen kommen nicht von allein: Die Kollegen bei Riesa Nudeln wissen das (Riesa, 3.8.2022)

Nach vier Wochen Streik bei Teigwaren Riesa ist kein Ende des Arbeitskampfes in Sicht. Auch die fünfte Verhandlungsrunde endete ohne Ergebnis. Am Donnerstag erklärte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG), die Geschäftsleitung weigere sich nach wie vor, ihr bisheriges Angebot nachzubessern.

Statt dessen drohe der Firmeneigentümer mit »unternehmerischen Schritten«, sollte die Gewerkschaft auf ihren Forderungen beharren. Was damit konkret gemeint ist, bleibe allerdings unklar, erklärte NGG-Verhandlungsführer Olaf Klenke.

Die Beschäftigten wollen nicht klein beigeben. Am Donnerstag beschlossen sie, den Streik fortzuführen. In der kommenden Woche wollen sie ihn nach Berlin tragen: Für den 9. November planen sie eine Aktion vor dem Bundestag. »Die Niedriglohnmauer im Osten – und anderswo – muss endlich fallen«, heißt es bei der NGG – und das markiert die Hauptforderung der Beschäftigten: »Sie wollen von ihrem Lohn gut leben können und für später eine armutsfeste Rente aufbauen.«

Die Löhne sollen dazu in zwei Stufen steigen, fordern Gewerkschaft und Beschäftigte. Um einen Euro soll der Stundenlohn sofort steigen und im nächsten Jahr um einen weiteren Euro. Die NGG wirft dem Unternehmen vor, nicht bereit zu sein, über die Forderung zu verhandeln. Statt dessen biete man an, das Entgelt in diesem Jahr um 70 Cent zu erhöhen und um 50 Cent im nächsten Jahr. Seitens der Geschäftsführung ist auch eine sofortige Einmalzahlung von 400 Euro im Gespräch.

Geschäftsführer Mike Hennig kann die Position der Beschäftigten nicht nachvollziehen. »Es gibt absolut kein Verständnis der Gewerkschaft für die gesamtwirtschaftliche Situation mit täglich steigenden Energie- und Rohstoffkosten«, monierte er laut Sächsischer Zeitung (Donnerstag). Diese zusätzlichen Belastungen brächten das Unternehmen an die Grenze. Das Angebot für ein höheres Entgelt sei »fair und für das Unternehmen noch gerade so stemmbar«. Er warf der NGG vor, trotzig zu sein und alle Arbeitsplätze zu gefährden.

Der Arbeitskampf kommt den ostdeutschen Marktführer für Teigwaren teuer zu stehen: Seit Wochen steht die Produktion still und zahlreiche Großaufträge mussten abgesagt werden. Die Lagerbestände an Nudeln dürften in dieser Woche aufgebraucht sein, erklärte die NGG. Damit drohten dem Unternehmen Vertragsstrafen der Händler, und die Nudeln dürften dann auch bald aus den Regalen der Supermärkte verschwunden sein. Mit einer Woche Streik entstünden dem Unternehmen Kosten von bis zu 750.000 Euro. Dagegen belaufe sich die geforderte Lohnerhöhung nur auf 60.000 Euro monatlich.

»Mit der Basta-Politik der Geschäftsführung in Riesa wird ein Vielfaches an Geld verbrannt, was die Lohnerhöhung derzeit kosten würde«, sagte Klenke. Das sei nicht rational, und man frage sich, wo bei diesem Konflikt die Verantwortung der Eigentümerfamilie in Baden-Württemberg bleibe. Die Geschäftsleitung in Riesa und die Eigentümer in Trochtelfingen auf der schwäbischen Alb müssten verstehen: Die Zeit, die Beschäftigten weiter im Niedriglohn zu halten, sei vorbei. »Die Streikenden lassen sich jedenfalls nicht beirren.«

Zum Missfallen von Mike Hennig wird die NGG von prominenten Politikern unterstützt. Am Dienstag hatte Dietmar Bartsch (Die Linke) die Streikenden besucht. Die Gewerkschaft hatte aber auch versucht, von anderen Politikern Unterstützung zu bekommen. Hennig sieht darin einen Eingriff in die Tarifautonomie und forderte seinerseits ostdeutsche Bundestagsabgeordnete auf, sich aus dem Tarifkonflikt herauszuhalten.