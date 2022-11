Frauen und die Flut

Akhtar Soomro/REUTERS Frauen tragen wie hier in Pakistan in allen Konflikten, Krisen und Katastrophen die größte Last (Sehwan, 7.9.2022)

Das Wasser zieht sich mittlerweile wieder zurück. Dennoch leidet Pakistan weiterhin unter den heftigen Überflutungen, die der diesjährige Monsun ab der zweiten Junihälfte ausgelöst hat. Millionen wurden obdachlos, die Schäden an Häusern und Infrastruktur werden auf rund 30 Milliarden US-Dollar geschätzt. Was oft unterging: Frauen sind in vielerlei Hinsicht die Hauptleidtragenden.

Schon Ende August hatte der Bevölkerungsfonds der UNO (UNFPA) mitgeteilt, dass unter den 6,4 Millionen obdachlos gewordenen Menschen allein rund 650.000 Schwangere seien, die zwar in Notunterkünfte gebracht wurden, aber dort keine auch nur halbwegs adäquaten Bedingungen für die bevorstehende Geburt hätten. Mindestens 73.000 dürften laut den Schätzungen allein im September unter schwierigen Bedingungen entbunden haben, noch einmal Zehntausende mit kaum besseren Strukturen im Oktober, als die meisten Betroffenen noch immer in den Camps ausharrten. Dort fehlt es oft weiter an entsprechender Infrastruktur. Und es betrifft selbst viele derjenigen, deren Häuser noch stehen, deren Heimatorte vielleicht nicht komplett überflutet wurden, aber die als Schwangere, Gebärende oder Mütter mit Babys trotzdem aufgrund der Situation keine medizinische Hilfe erhalten können. Denn allein in der Provinz Sindh sollen etwa 1.000 Basisgesundheitsstationen, die sonst immerhin einen rudimentären Service boten, von den Wassermassen zerstört worden sein, dazu an die 200 in Belutschistan. Und generell sind durch die Überflutungen verunreinigte Wasserstellen gerade für diese Bevölkerungsgruppe eine besondere Gefährdung.

Insgesamt sind geschätzt acht Millionen Mädchen und jüngere Frauen von der Katastrophe betroffen. Ihnen fehlt es oft am Nötigsten – darunter, was aus Scham nicht immer offen zur Sprache kommt oder in der Berichterstattung tabuisiert wird, Artikel zur persönlichen Hygiene. »Die Periode stoppt auch bei einer Flutkatastrophe nicht«, so die 23jährige Architekturstudentin Anum Khalid gegenüber der kanadischen CBC. Diese berichtete von der Initiative, die Khalid und eine weitere junge Frau, Bushra Mahnoor (22), die in Lahore Psychologie studiert, gestartet haben. »Mahwari Justice«, nach dem Urdu-Wort für Menstruation, ist es betitelt. Ein Name, der nicht nur für die unmittelbar benötigte Hilfe steht, sondern das Thema auch aus der Tabuisierung holen will. Denn der Mangel beim Zugang zu Hygieneprodukten, wenngleich momentan in vielen Gegenden deutlich zugespitzt, war schon lange vor der Flut gerade in ländlichen Regionen ein Problem für Mädchen und Frauen, laut UNICEF-Schätzungen für etwa 44 Prozent. UN Women, das Hilfsprogramm der Vereinten Nationen für Frauen, nimmt sich ebenso wie einige andere Organisationen auch dieses Bedarfs an, kann aber nicht überall sein, wo ausreichend standardisierte Hygienekits immerhin eine Zwischenlösung wären.

Der Staat müsse Geschlechterfragen bei solchen Katastrophen nicht nur am Rande mitdenken, sondern zum normalen Aspekt bei der Planung von Hilfsmaßnahmen machen, forderte am 24. Oktober die Journalistin Areeba Shahid in der pakistanischen Tageszeitung Daily Times. Und sie ging bei diesem Appell an Politik und Behörden auf ein weiteres Problem ein: Die Gewalt gegen Frauen und Mädchen in den Flutgebieten hat bereits deutlich zugenommen. Die Zahl sexueller Übergriffe ist gestiegen, den Betroffenen fehlt es dabei noch mehr an verlässlichen Anlaufadressen, um die Fälle wenigstens zur Anzeige zu bringen. Selbst viele noch stehende Häuser sind so stark beschädigt, dass gerade alleinstehende Frauen sich gegen ungebetene Besucher gar nicht schützen können.