Flucht als Chance

REUTERS/Clodagh Kilcoyne Einfach abspringen: Oft leichter gesagt als getan (Galway, 11.8.2022)

Irland, 1982: Die 16jährige Jasmine reißt aus und geht nach London. Sie will weg von der alkoholkranken Mutter und dem engen Dorfleben und statt dessen als Tänzerin durchstarten. Doch nicht nur finanziell gerät sie dort schon nach kurzer Zeit in große Nöte. Sie kehrt daraufhin in ihr Heimatland zurück und hält sich in Dublin mit einem Job im Wettbüro über Wasser, ohne zu wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Das ändert sich durch die Begegnung mit George, einem kenianischen Medizinstudenten. Er weckt in ihr das große Ziel, Boxerin zu werden, obwohl das in den 1980ern für Mädchen in Irland verboten ist. Und obendrein will sie ihren Schulabschluss nachholen, um Medizin zu studieren.

Selbstbestimmung gesucht

Ebenfalls Irland, 2012: Eine namenlose Ich-Erzählerin arbeitet als Gynäkologin in einem Krankenhaus. Doch die repressive Abtreibungspolitik des Landes schränkt sie und ihre Kollegen extrem in ihren Hilfeleistungen für Frauen in Not ein. Deshalb überlegt sie, das Land zu verlassen, wozu sie auch ihr in London lebender Freund ermuntert, der bereits Vorstellungsgespräche für sie arrangiert. Aber ihr Verantwortungsgefühl für ihre demente Mutter in einem Dubliner Pflegeheim hält sie zurück, denn sie weiß nicht, ob sie es fertigbringt, sie allein zurückzulassen.

Maryland (USA), 2012: Hier steht Teenager Ali plötzlich als Waise da. Mit ihrer Mutter hatte sie zeitlebens ein inniges Verhältnis, sie lebten frei und unkonventionell auf einem Boot. Doch nun soll sie bei den alten Eltern ihres verstorbenen Vaters ein höchst bürgerliches Leben führen. Um der lieblosen Enge dort zu entfliehen, bricht sie mit einer dubiosen Motorradgang gen Westen auf. Wohin sie will, weiß sie allerdings selbst nicht genau …

Paula McGrath präsentiert uns in dem Roman »Dann rennen wir« drei Schicksale von Frauen, denen eins gemeinsam ist: Sie alle laufen vor etwas davon und hoffen auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben. Dabei sind die Gründe für ihre Flucht – allen sozialen und zeitlichen Unterschieden zum Trotz – bei näherer Hinsicht doch recht ähnlich. Sie alle versuchen, beklemmenden Familienverhältnissen, gesellschaftlichen Einschränkungen gegenüber Frauen sowie Gewalterfahrungen zu entkommen. Ihnen allen ist auch gemeinsam, dass ihre Flucht einen Akt der Befreiung darstellt, der es ihnen ermöglicht, sich weder zu beugen noch zu verstecken, sondern ihr Leben fortan in eigenständige Bahnen zu lenken.

Doch die Freude angesichts gleich dreier Geschichten über weibliches Empowerment ist nicht ganz ungetrübt, was der Erzählweise geschuldet ist. Über weite Strecken des Romans hinweg bleibt für die Lesenden unklar, was die Frauenschicksale miteinander verbindet. In kurzen Episoden erfahren wir aus den Blickwinkeln der drei Figuren etappenweise deren Geschichte. Dies trägt aber nicht zum Erhalt des Spannungsbogens bei, sondern gestaltet die Lektüre teilweise etwas zäh und mühsam. Das trifft um so mehr zu, als allein Jasmine größeren Raum im Roman einnimmt und somit als einzige der Figuren die Chance hat, emotionale Vielschichtigkeit und Tiefe zu zeigen. Daher wird auch nur bei ihr der Reife- und Entwicklungsprozess nachvollziehbar gestaltet.

Rückblick in Geschichte

Die anderen beiden wirken neben ihr etwas schablonenhaft und blass – und das ermüdet beim steten Wechsel der zum Teil sehr kurzen Episoden. Glücklicherweise ändert sich das gegen Ende des Romans, als eine weitere weibliche Erzählstimme dazustößt und die Ahnung dessen, was alle miteinander verbindet, langsam zur Gewissheit wird. In diesem Part mit der zusätzlichen Erzählerin führt uns die Autorin noch weiter in die Vergangenheit zurück. Drastisch und mit großer Empathie berichtet sie von den schrecklichen Lebensumständen irischer Frauen der 1950er und 1960er Jahre, die als ledige Mütter keine andere Wahl hatten, als ihre ungewollten Kinder der Kirche zur Adoption zu überlassen.

Hier zeigt sich die wahre Erzählkunst von McGrath. Ebenso wie in den Kapiteln aus Jasmines Sicht legt sie in diesem Part eine kraftvolle, nuancenreiche Sprache an den Tag. Mit präzisem Blick für strukturelle weibliche Unterdrückung vermittelt sie so nicht nur eindringlich und realistisch die Sorgen und Nöte der Frauen, sondern zeigt auch deren individuelle Wege auf, sich aus diesen zu befreien. Leider erfordert es ein gewisses Quantum an Neugier und Geduld, um zu diesem bereichernden Leseerlebnis zu gelangen.