Mediokre Metamasche

Parisa Taghizadeh/ Walt Disney Company/dpa Ein zur Hälfte dynamisches Duo: Sam Rockwell und Saoirse Ronan

Eine Gruppe seltsamer Figuren in einem abgelegenen Landhaus, die unsympathischste unter ihnen wird ermordet, ein Ermittler von Format erscheint, die am wenigsten verdächtige Person wird überführt: »Hast du einen gesehen, hast du alle gesehen.« Kaum hat Leo Köpernick (Adrien Brody) die klassischen Zutaten eines Whodunits spöttisch aufgezählt, wird der schmierige Regisseur auch schon ermordet.

Meterdick schichtet Regisseur Tom George (Regie) in »See How They Run« das Metamäßige auf die Leinwand. Hier, in diesem Film über die geplante Verfilmung eines populären Krimistücks (Agatha Christies »Mausefalle«), soll etwas polternd dekonstruiert, ironisiert und postmodernisiert werden, bis sich die Bühnenbretter biegen. Oder die Leinwand wölbt. Das spätestens seit Rian Johnsons Kinoerfolg »Knives Out« (2019) wieder in cineastischer Popularisierung befindliche Whodunit-Genre nämlich. Und daran, dass der Film cleverer sei als seine klassischen Vorlagen, soll vom allusionssatten Eröffnungsmonolog bis zum finalen Akt kein Zweifel aufkommen.

Aufmerksame Kinogänger allerdings (ver-)zweifeln rasch an einem Film, von dem über seine ganze Länge hinweg einfach nicht klarwerden will, was er gern geworden wäre: Hommage oder Hohn. Ein Grund für die Beliebtheit von Whodunit-Geschichten ist deren expliziter Eskapismus. Je desaströser und gefühlt weniger durchschaubar die Welt außerhalb von Roman, Kinos und Theater, desto stärker das Verlangen nach vertrauten, schablonenhaften Mustern und das grassierende Chaos wenigstens temporär auflösenden Welterklärungen. Es ist die Sehnsucht nach klaren Antworten auf verwirrende Fragen ebenso wie die nach der guten alten Zeit, die von Whodunits lukrativ bedient wird. Das oft pittoreske Ambiente sorgt überdies für Behaglichkeit bei der Detektivarbeit, und im Kino wird zur Sicherheit auf ein Staraufgebot gesetzt, das für ein paar schöne Stunden zuverlässig zieht. Wohltuend wie ein warmes Bad im heißkalten Herbst kann es sein, so einer Krimiposse beim Funktionieren zuzusehen. Das Genre überzeugt Produzenten nicht zuletzt aufgrund des erwartbar günstigen Gefälles zwischen Produktionskosten und Einspielergebnissen. Nur bei »See How They Run« stimmt und funktioniert fast gar nichts.

Unterhaltsam geraten Filme des Genres vor allem, weil eine Gruppe möglichst interessanter Leute aufgrund des aufzuklärenden Mordfalls gemeinsam an einen konkreten Ort gebunden ist und so leicht eine Spannung aufgebaut werden kann, die bis zur Mördernennung Bestand hat. Der von einem sediert wirkenden Sam Rockwell weggespielte Detective Stoppard folgt der immerhin etwas Licht ins unheitere Spiel bringenden Sidekickerin Constable Stalker (Saoirse Ronan) an diesen und jenen Ort einer toten London-der-Fünfziger-Kulisse, um diese und jene Figur zu befragen, die auch nicht lebendig werden mag. Keiner der Charaktere, keines der Motive scheint weiterer Erinnerung wert. Mit dem Mörder ist die meiste Zeit auch jegliche Spannung absent. Dem nur zur Hälfte dynamischen Duo beim Durch-die-Gegend-Ermitteln zusehend, fühlt man sich von der Handlung wie ausgeschlossen statt in die Ermittlungen eingespannt und an ihrem Ausgang interessiert. Für die angerissenen Nebenplots, die den Mordfall in die Peripherie des Interesses schieben, ist das Drehbuch zu schwach geraten. Davon können possenhafte Szenen und eine surreale Traumsequenz sowenig ablenken wie die zahlreichen technischen Mätzchen. Wann immer etwa eine Verdächtiger seine Geschichte erzählt, wird das metamäßig im in den fünfziger Jahren im Kino üblichen Breitbildformat präsentiert. Wann immer es den Machern chic erschien, oft, setzten sie auf Splitscreen usw.

Der Story fehlt die gewollte Komik, und bei den verbratenen Witzchen stimmt das Timing selten. Was bleibt, sind laue Metagags von niedrigster Fallhöhe, die über schlichte Falschzitate der Konventionen des verhohnepiepelten Krimigenres nicht hinauskommen.

Für den Stand der Kinodinge ist »See How They Run« ein symptomatischer Fall. Investitionsrisiken werden wie (nichttechnische) Innovationen gescheut und lieber Netflix oder Amazon überlassen. Je leerer die Kinosäle, desto dunkler entschlossen scheinen Produzenten aufs Altbekannte zu setzen. Lieber das 17. Sequel einer garantierten Erfolgsreihe finanzieren, als neue Ideen zu realisieren, so der letzten Jahre mächtigstes Movie-Motto. Und natürlich den ganzen alten Scheiß noch mal woke und weiblich aufwärmen, hallt es aus dem Hause Hollywood in die einst so weite Kinowelt. Besser jetzt diesen als gar keinen Film machen, sagten sich wohl die Macher von »See How They Run« und machten sich ans windige Werk.

Die Rechnung hätte aufgehen können, Geld ist reichlich drin im gegenwärtigen Whodunit-Revival. »Knives Out« etwa spielte bei 34 Millionen britischen Pfund Produktionskosten 270 Millionen ein. Netflix zahlte just 467 Millionen Dollar für zwei weitere Teile. Um mit »See How They Run« ähnlichen Erfolg einfahren zu können, hätte der Film statt auf gewollte, aber nicht erreichte Cleverness besser einfach auf die in Adrien Brodies Eröffnungsmonolog verspottete hundert Jahre alte Erfolgsformel des Genres gesetzt. So, und nun aber heißt’s: Hast du diesen gesehen, hast du bessere gesehen.