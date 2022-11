Trennungsgebot missachtet

imago images/Horst Galuschka Eingang zur Zentrale des Bundesamtes für Verfassungsschutz (Köln, 30.9.2018)

Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf nicht mehr, wie bislang üblich, heimlich über Personen gesammelte Daten nach Belieben an Polizeibehörden weitergeben. So steht es in der schriftlichen Fassung des Urteils vom 28. September, das am Donnerstag auf der Webseite des Bundesverfassungsgerichts veröffentlicht wurde. Die Praxis verstößt demnach gegen das Trennungsgebot von Geheimdiensten und Polizei, das nach den Erfahrungen mit der Gestapo unter dem Naziregime als deutscher Rechtsgrundsatz gilt.

Konkret geht es in dem Urteil um Paragraph 20 des Bundesverfassungsschutzgesetzes, der die Übermittlung von Informationen durch das Bundesamt an Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden bestimmt. Davon begünstigt sind etwa Staatsanwaltschaften, Polizeibehörden oder der Bundesnachrichtendienst. Auf diese Weise kann der Inlandsgeheimdienst Ermittlungen und Anklagen initiieren oder steuern, obwohl er hierzu wegen des Trennungsgebots gar nicht befugt ist. Deshalb sollen die Verfassungsschutzbehörden dem Urteil zufolge »die gewonnenen Informationen vor ihrer Übermittlung sorgfältig sichten« und ihre Weitergabe »auf das notwendige Maß beschränken«.

Mit seiner bereits seit 2013 anhängigen Verfassungsbeschwerde hatte der Kläger eine Verletzung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung gerügt. Dieses Recht steht zwar nicht explizit im Grundgesetz, wurde aber 1983 im sogenannten Volkszählungsurteil vom Bundesverfassungsgericht als allgemeines Persönlichkeitsrecht anerkannt. Die beanstandeten »Übermittlungstatbestände« bezogen sich in der Beschwerde jedoch nur auf »mit nachrichtendienstlichen Mitteln heimlich« erhobene Daten. Dabei kann es sich etwa um Abhörmaßnahmen oder den »großen Lauschangriff« mit Wanzen oder Kameras in der eigenen Wohnung oder den genutzten Kraftfahrzeugen handeln.

Beschwerdeführer war laut der Urteilsbegründung zufolge ein Mann, der im Münchner Prozess um den rechtsterroristischen »Nationalsozialistischen Untergrund« (NSU) im Jahr 2018 wegen Beihilfe zu Mordes in neun Fällen zu einer Jugendstrafe von drei Jahren verurteilt worden war. Da er sich angeblich glaubhaft von der Neonaziszene distanziert habe, befinde er sich derzeit im Zeugenschutzprogramm des Bundeskriminalamts. Der Name des Klägers wird in dem Urteil nicht genannt, die Angaben passen aber auf den damals verurteilten Carsten S.

In seinem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht den monierten Paragraph 20 des Verfassungsschutzgesetzes nicht für grundsätzlich nichtig erklärt. Denn ansonsten hätte der Geheimdienst jede Datenweitergabe an andere Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden sofort beenden müssen. Im Gegenteil betonen die Richter sogar, zur Verhinderung und Verfolgung von Staatsschutzdelikten sei ein effektiver Informationsaustausch »von großer Bedeutung«. Jedoch sei der Paragraph »nicht hinreichend normenklar gefasst«.

Das Bundesverfassungsschutzgesetz gilt also vorübergehend fort, muss aber bis Ende 2023 entsprechend geändert werden. Das Gericht hat dem Gesetzgeber dazu einige Stichworte mit auf den Weg gegeben. So soll die Übermittlung persönlicher Daten durch den Geheimdienst auf den Schutz besonders gewichtiger Rechtsgüter oder die Verfolgung besonders schwerer Straftaten beschränkt sein. Zudem soll jede Datenweitergabe protokolliert werden, damit sie von Kontrollgremien überprüft werden kann.

»Das Urteil ist ein Gewinn für alle Menschen, die in den Fokus der Geheimdienste geraten«, kommentierte der Rechtsanwalt Bijan Moini von der »Gesellschaft für Freiheitsrechte« am Donnerstag gegenüber jW. »Und es demonstriert einmal mehr, dass der Bundes- und die Landesgesetzgeber es im Geheimdienstbereich mit den Grundrechten leider nicht allzu genau nehmen.« Auf Twitter begrüßt auch die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, Martina Renner, die Entscheidung des Verfassungsgerichts. Grundrechte würden gegen die zwielichtige Geheimdienstpraxis gestärkt. Dass die Beschwerde von einem Neonazi angestrengt wurde, berühre die Bedeutung des Urteils nicht.